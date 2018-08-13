Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, заявила об отсутствии допуска к гостайне
Бывшая топ-менеджер компании Интер РАО Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, заявила об отсутствии допуска к гостайне. В своем первом после задержания интервью, Цуркан подчеркнула, что рассчитывает на открытый судебный процесс. Свою вину она категорически отрицает и отмечает, что ей остаются недоступны доказательства ее работы на иностранную разведку, о которых заявляет следствие.
Ответы Цуркан издание Медуза получила через ее адвокатов.
Комментарии3
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nikolaitschi 13 августа 2018 | 15:49
Судя по всему, после присоединения территорий были внесены секретные изменения в закон Ома. Потому что других секретов, в настоящих условиях, представить себе не возможно. Там не стучит только телеграфный столб.
mystar 13 августа 2018 | 16:04
Если не было допуска к гостайне то шпионажа не было что ли? Вот это логика.)))
uryden 13 августа 2018 | 16:09
Ну, если эту новость запустили на Эхе, то есть и спонсоры.
И Веник при деньгах.))