Бывшая топ-менеджер компании Интер РАО Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, заявила об отсутствии допуска к гостайне. В своем первом после задержания интервью, Цуркан подчеркнула, что рассчитывает на открытый судебный процесс. Свою вину она категорически отрицает и отмечает, что ей остаются недоступны доказательства ее работы на иностранную разведку, о которых заявляет следствие.

Ответы Цуркан издание Медуза получила через ее адвокатов.