Более ста европейских режиссеров и культурных деятелей подписали письмо с призывом освободить Олега Сенцова
Более ста европейских режиссеров и культурных деятелей подписали письмо с призывом к российской стороне освободить из заключения Олега Сенцова. Не заключается ли его единственная реальная вина в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнений, — говорится в тексте обращения, опубликованного французской газетой Монд.
Свои подписи под письмом оставили режиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Режис Варнье и многие другие.
Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, которых удерживают в России по политическим мотивам.
Комментарии17
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rus 13 августа 2018 | 15:35
А как же Надюша - герой Украины?
olegleon 13 августа 2018 | 15:40
rus: а за неё теперь не можно подписи ставить. сейчас в тренде Сенцов. Надя была модной два года назад
r88w556xl4 13 августа 2018 | 16:01
Более ста европейских режиссеров и культурных деятелей
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Да хоть миллион. Наказание преступнику определяет уголовный кодекс, а не голосование цеховиков.
nersesov 13 августа 2018 | 15:42
rus: она же не деятель культуры, сидящий в России, поэтому с Надей все нормально - пусть сидит на здоровье!
fig_vvam 13 августа 2018 | 15:35
Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Режис Варнье
Фамилии у них какие-то нерусские, особенно вот эта -Кроненберг.
Как можно людям с такими фамилиями верить?
Да они сами без 5 минут террористы. И не маскируются ведь.
ukov 13 августа 2018 | 16:01
fig_vvam:
Фамилии у них какие-то нерусские
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конечно не русские иудейские .
fig_vvam 13 августа 2018 | 16:32
ukov: пуков, это не иудейские фамилии, ты хотел пукнуть, но обосрался. наложил полные штанишки.
Это английские и немецкие фамилии, а также французские.
Иудейские фамилии они на иврите,
часто это аббревиатуры.
Например Маршак, Кац, Мазе, Азулай (генеральный директор ЮНЕСКО), Сегал (Шагал, Сигал), Рошаль (Рашаль), Бриль, и даже Богорад или Башмет («бааль шем тов», «обладатель доброго имени»).
а перечисленныфе мной
m_doc 13 августа 2018 | 15:37
Он же обязался голодать, пока всех политукров из рос. тюрем не выпустят. Зачем его выпускать? Чтоб сильнее мучился, когда рядом будут за обе щеки уплетать шашлыки и галушки? Не, так не пойдёть. Мы ж не звери:)
bignick 13 августа 2018 | 15:45
m_doc: "мы же не звери", конечно вы просто животные!
m_doc 13 августа 2018 | 15:50
bignick: Дятлу, конечно же, виднее.
vlabumur 13 августа 2018 | 15:46
продемонстрировал свободу выражения мнений
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Кричал «Москаляку на гилляку» прыгал,и бил в бубен?
А его вроде не за это посадили.
Но я Сенцова уважаю три месяца голодал а поет и пляшет.
dorin1987 13 августа 2018 | 15:53
_: /А его вроде не за это посадили. / - Ага. За мыслепреступление. Вы вот на свободе, и тысячи ваших коллег тут поют и пляшут, обливая Сенцова нечистотами, и клича от чего-то "террористом", а он - под пытками.
sir_sar 13 августа 2018 | 16:00
А что там с Павленским? И со свободой выражения мнений?
Жан-Люки еще не подписали письмо с призывом его повесить на Гревской площади?
m_doc 13 августа 2018 | 16:02
sir_sar: Я даже знаю, за что его повесить к всеобщему удовольствию:)
eduard53 13 августа 2018 | 16:01
Поразительная разница меж европейскими и кремлядскими культурниками,
практически - пропасть. С чего бы это?
skuulll 13 августа 2018 | 16:22
Спросить бы этих деятелей, они хоть один фильм этого " режиссёра" назовут? А два?)))
Ходит какое-нибудь убожество в шароварах с обращением и сует всем подряд на подпись свою портянку.
uryden 13 августа 2018 | 16:24
Жан-Люку Годару уже 78 лет и он уже не помнит, какой сегодня день.
Я тащусь от его творчества, но это позор, когда пропагандисты Эха используют его имя в каких-то непонятных списках.