Более ста европейских режиссеров и  культурных деятелей подписали письмо с призывом освободить Олега Сенцова

Более ста европейских режиссеров и культурных деятелей подписали письмо с призывом к российской стороне освободить из заключения Олега Сенцова. Не заключается ли его единственная реальная вина в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнений, — говорится в тексте обращения, опубликованного французской газетой Монд.

Свои подписи под письмом оставили режиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Режис Варнье и многие другие.

Сенцов отбывает 20-летний срок по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, которых удерживают в России по политическим мотивам.