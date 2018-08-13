Суд в Армении принял решение о незаконности ареста бывшего президента страны Роберта Кочеряна
Об этом заявил руководитель офиса бывшего главы государства.
Армянские СМИ сообщают, что Кочерян уже покинул здание суда. Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны.
Комментарии8
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olegleon 13 августа 2018 | 15:38
месть не удалась
kochar 13 августа 2018 | 15:42
Наверняка был звонок.
Очень жаль...
Теперь уже будут одни уступки и в конце концов пустое множество.
a_111111 13 августа 2018 | 15:45
Он же друг ВВ...
jamba 13 августа 2018 | 15:47
C Москвой шутить нельзя! ;)))Сказано же было: Кладете в Москве асфальт, ну и кладите; торгуете консервами, ну торгуйте дальше?!;))
holic 13 августа 2018 | 15:47
Эхо лажу пишет.
"Суд в Ереване изменил меру пресечения бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну на подписку о невыезде. Апелляционный суд Еревана удовлетворил ходатайство защиты Роберта Кочаряна и изменил меру пресечения бывшему президенту Армении"
olegleon 13 августа 2018 | 15:52
holic: ты сомневаешься в честности и независимости Эха?!
holic 13 августа 2018 | 15:54
olegleon:
Да и давно. Слишком много дятлов появилось в авторах на сайте эха...
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 16:02
Интересно, решение армянскому суду принесли на той же флешке, что и Басманному?