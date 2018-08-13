Президент Турции не просил в недавнем разговоре с Путиным о помощи в связи с проблемами в турецкой экономике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просил в недавнем разговоре с Владимиром Путиным о помощи в связи с проблемами в турецкой экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в ходе телефонного разговора главы государств обсуждали крупные двусторонние проекты.

Кремль считает целесообразным переход к расчетам с Турцией в национальных валютах, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

-Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых различных уровнях, в том числе и на высшем. Президент Путин неоднократно говорил о такой возможности, более того — о такой целесообразности. Конечно, это подлежит скрупулезной проработке, скрупулезным просчетам, но это то, к чему мы стремимся в наших двусторонних торгово-экономических отношениях, и то, о чем неоднократно заходила речь на двусторонних российско-турецких переговорах

Ранее США приняли решение о повышении пошлины на импорт алюминия и стали из Турции с 20 до 50 процентов. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры.