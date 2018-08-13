Президент Турции не просил в недавнем разговоре с Путиным о помощи в связи с проблемами в турецкой экономике
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просил в недавнем разговоре с Владимиром Путиным о помощи в связи с проблемами в турецкой экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в ходе телефонного разговора главы государств обсуждали крупные двусторонние проекты.
Кремль считает целесообразным переход к расчетам с Турцией в национальных валютах, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
-Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых различных уровнях, в том числе и на высшем. Президент Путин неоднократно говорил о такой возможности, более того — о такой целесообразности. Конечно, это подлежит скрупулезной проработке, скрупулезным просчетам, но это то, к чему мы стремимся в наших двусторонних торгово-экономических отношениях, и то, о чем неоднократно заходила речь на двусторонних российско-турецких переговорах
Ранее США приняли решение о повышении пошлины на импорт алюминия и стали из Турции с 20 до 50 процентов. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры.
Комментарии15
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jetsam 13 августа 2018 | 15:08
конечно не просил.
если бы просил и путен помог - лира потеряла бы не 22% а все 122%...
chubuk 13 августа 2018 | 15:12
"Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной ..."
Так вот ты какой Российский Международный финансовый центр...
vikwlad 13 августа 2018 | 15:43
И что Путен будет делать с турецкими тугриками? Менять их потом на доллары или евро?
chubuk 13 августа 2018 | 15:47
vikwlad: Ниже я ответил.
platonnekafrin 13 августа 2018 | 15:13
С развитием отношений между бывшими империями обмен валютами станет более натуральным и взвешенным. Один калаш с пустым рожком будет меняться на 3,8 кг помидоров, торг уместен.
fig_vvam 13 августа 2018 | 15:13
Допрыгался Эрдоган, довыпендривался.
теперь плачет, что США его обидели, но он им покажет ... что покажет не говорит.
Может свой голый зад.
А пока летит экономика Турции под откос, лира рушится в пропасть, да еще и друга-рубель за собой тянет.
какая уж тут российская помощь.
так два несчастных хромоногих и будут ковылять вместе.
Говорили им, что задирают лапы не у того столба. Вот и переломали им их.
gad123 13 августа 2018 | 15:23
fig_vvam: Да, да, повыступайте против другана нашего! Вот он проливы закроет , будете плескаться в закрытых водоёмах, отравленных сероводородом..
nabluda_tel 13 августа 2018 | 15:42
gad123: и ведь правда закроет. От закрытия только турецкая туристическая индустрия загнется, но все равно будет виновата. Америка.
tag188 13 августа 2018 | 15:18
А у турецкой экономики проблемы еще не начались.
До осени в Турцию, в этом году, идет очень не слабый валютный ручеек за счет туризма. Когда с концом туристического сезона и он иссякнет, вот тогда и посмотрим на курс лиры.
yralez 13 августа 2018 | 15:19
Не просил ввести войска ?
Быть того не может.
Ихтамнеты уже уволились.
tv_victim 13 августа 2018 | 15:19
Пенсионеры! Кто как не вы поможете турецкому упырю?
chubuk 13 августа 2018 | 15:25
Лиры за газ, а за С-400 тоже?
Сельское хозяйство и легкая промышленность (какая есть) должны сильно "обрадоваться" такому потоку турецких лир. Ведь из пристроить можно разве что в продукцию этих областей.
nikolaitschi 13 августа 2018 | 15:27
Уже налоги подняли, а он не попросил! Придется кольцевой газопровод строить вокруг Москвы (здесь земля дороже и ездить далеко не надо), в пятый раз бордюры менять, говорят, иностранные рабочие отказались, надоело.
nabluda_tel 13 августа 2018 | 15:59
как то странно получаются, ребята вроде укрепляют национальную валюту, а она почему то летит под откос. А если мы на рубль перейдем, в расчетах за нефть, сразу все американцы за рублями побегут в обменник.
jamba 13 августа 2018 | 16:00
Не забывайте, что Турция нам, больше чем сосед! Именно там, в 90-е, мы начали вставать с колен. И это было настоящее чудо, поскольку, вставая, многие обнаружили у себя в руках большие полосатые сумки, набитые доверху!
Таким образом, план прост!
- переход на лиру, срочно!
- строительство моста в Стамбул, поручить Аркаше Р.!
- "Дед Мороз", кто бы что не думал, тоже из тех краев! А это, как минимум, еще одни скрепы!