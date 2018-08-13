«ВКонтакте» расширит настройки приватности для профилей пользователей в социальной сети ради защиты их данных

Такое решение было принято после того, как стало известно о возбуждении сразу нескольких дел об экстремизме из-за «лайков» и репостов.

Пользователи «ВКонтакте» в скором будущем смогут устанавливать полную приватность своих страниц, оставляя профиль открытым только для друзей. Кроме того, соцсеть скроет данные о репостах. Список тех, кто поделился записью, будут показывать только ее автору.

Необходимость введения этих мер во «ВКонтакте» объясняют увеличением количества уголовных дел против пользователей за посты и мемы. Как пояснил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов, правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям. Он отметил, «ВКонтакте» обязана исполнять закон и передавать органам информацию о пользователях, но соцсеть выступает решительно против необоснованных преследований.

Неделю назад Mail.Ru Group, владеющая «ВКонтакте», встала на сторону своих пользователей, призвав остановить эту практику и амнистировать несправедливо осужденных.

Только за последние недели стало известно о возбуждении как минимум четырех дел об экстремизме из-за мемов и репостов. В большинстве случаев преследование начиналось после обращений людей, которые якобы случайно обнаруживали «экстремистские» публикации на страницах людей.

Впрочем, стоит напомнить, что уголовные дела по публикациям ВКонтакте возбуждались, например, по картинкам, которые находились в закрытых альбомах.