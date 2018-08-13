«ВКонтакте» расширит настройки приватности для профилей пользователей в социальной сети ради защиты их данных
Такое решение было принято после того, как стало известно о возбуждении сразу нескольких дел об экстремизме из-за «лайков» и репостов.
Пользователи «ВКонтакте» в скором будущем смогут устанавливать полную приватность своих страниц, оставляя профиль открытым только для друзей. Кроме того, соцсеть скроет данные о репостах. Список тех, кто поделился записью, будут показывать только ее автору.
Необходимость введения этих мер во «ВКонтакте» объясняют увеличением количества уголовных дел против пользователей за посты и мемы. Как пояснил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов, правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям. Он отметил, «ВКонтакте» обязана исполнять закон и передавать органам информацию о пользователях, но соцсеть выступает решительно против необоснованных преследований.
Неделю назад Mail.Ru Group, владеющая «ВКонтакте», встала на сторону своих пользователей, призвав остановить эту практику и амнистировать несправедливо осужденных.
Только за последние недели стало известно о возбуждении как минимум четырех дел об экстремизме из-за мемов и репостов. В большинстве случаев преследование начиналось после обращений людей, которые якобы случайно обнаруживали «экстремистские» публикации на страницах людей.
Впрочем, стоит напомнить, что уголовные дела по публикациям ВКонтакте возбуждались, например, по картинкам, которые находились в закрытых альбомах.
Комментарии8
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vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 15:05
"...оставляя профиль открытым только для друзей".
А кто наши лучшие друзья?
Правильно, СИЛОВИКИ!
В России разрешены все виды деятельности, кроме умственной.
tv_victim 13 августа 2018 | 15:10
Пост в "ВК" - все равно, что явка с повинной. Там, говорят, даже какую-то новую породу котиков нашли. Экстремистскую и оскорбительную для верующих в оскорбление.....
fedor57 13 августа 2018 | 15:10
Толку то от этой хрени, если чекисты имеют доступ в т.ч. к приватным данным, контакт сам их выдаст по первому же запросу. Усманов - это не Дуров, он сольёт вас с потрохами.
venq 13 августа 2018 | 15:12
зачем такие сложности. просто надо терпеть. не дразнить злобного пса. пока на цепь не посадит его народ-хозяин. :D
svetnik55 13 августа 2018 | 15:15
Вы верите «единожды предавшим»? Я - нет, поэтому в»ВК» ни ногой.
grigol331 13 августа 2018 | 15:23
Ясное дело, хозяева всея мэйлры, в т. ч. ОК и ВК, фсбшники озаботились приватностью аккаунтов.
Видимо, народ повалил с этих гнилых соцсетей, вот и пытаются поправить свои дела, прикинувшись либералами.
omantic 13 августа 2018 | 15:32
Vk хочет сделать поводок , на котором сидит страна немного подлинее , вместо того чтобы совсем с этого поводка отвязаться !
vata_putya 13 августа 2018 | 16:20
на фиг ваш вконтакте- площадка для стукачей