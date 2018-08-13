В Турции началось расследование в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях
Их обвиняют в том, что своими публикациями они спровоцировали рост курса доллара, — сообщает издание Медуза, ссылаясь на турецкую прессу.
За последние несколько дней курс турецкой лиры обвалился более чем на 20%. Это произошло на фоне ухудшения отношений с США и введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий.
Российская валюта также дешевеет: на сегодняшних торгах в Москве доллар прибавил почти 50 копеек и впервые за два года превысил 68 рублей.
Комментарии11
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post_v 13 августа 2018 | 14:34
зато теперь Турция начнет расплачиваться своей рухнувшей лирой за российский газ…. назло США!
поможем Недимону - даешь пенсию в 75 лет!
midnightblues 13 августа 2018 | 14:42
post_v:кого то это напоминает
и эти люди собирались в Европу
yralez 13 августа 2018 | 14:35
Нуу.....наконец то получили методички из Кремля.
tks 13 августа 2018 | 14:39
Точно! Надо также и в путинской России поступить!!
zolingen 13 августа 2018 | 14:40
Обкатка проходит в Турции?
chubuk 13 августа 2018 | 14:43
Как они похожи эти "певуны"! Пропал и этот дом.
tag188 13 августа 2018 | 14:51
Это и есть анонсированные сегодняшним утром зятем Эрдогана "меры по спасению турецкой лиры"?
polsan 13 августа 2018 | 14:58
tag188: нет, это скорее всего ещё не вся программа, но начало многообещающе. То ли ещё будет! )
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 14:58
Это всё крававые лебералы и антитурецкое НАТО, понятно же.
trans 13 августа 2018 | 14:58
Что Путин, что Эрдоган не способны развивать экономику, зато гнобить неугодных у них очень хорошо получаются. Два колдыря.
prade 13 августа 2018 | 15:00
Советую Эрдогану запретить все социальные сети, турецкая лира вновь подорожает.