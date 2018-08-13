В Турции началось расследование в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях

Их обвиняют в том, что своими публикациями они спровоцировали рост курса доллара, — сообщает издание Медуза, ссылаясь на турецкую прессу.

За последние несколько дней курс турецкой лиры обвалился более чем на 20%. Это произошло на фоне ухудшения отношений с США и введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Российская валюта также дешевеет: на сегодняшних торгах в Москве доллар прибавил почти 50 копеек и впервые за два года превысил 68 рублей.