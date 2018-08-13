/Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей/

В частности, будет запущена полная приватность личных страниц: пользователь может сделать свой профиль открытым только для друзей.



Таким образом ВКонтакте реагируют на то, что ее пользователи все чаще становятся фигурантами уголовных дел за публикации в интернете.

Впрочем, стоит напомнить, что уголовные дела по публикациям ВКонтакте возбуждались, например, по картинкам, которые находились в закрытых альбомах.