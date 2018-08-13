Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей
В частности, будет запущена полная приватность личных страниц: пользователь может сделать свой профиль открытым только для друзей.
Таким образом ВКонтакте реагируют на то, что ее пользователи все чаще становятся фигурантами уголовных дел за публикации в интернете.
Впрочем, стоит напомнить, что уголовные дела по публикациям ВКонтакте возбуждались, например, по картинкам, которые находились в закрытых альбомах.
Комментарии12
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olegleon 13 августа 2018 | 14:35
отменять уголовку за картинки надо, а не "закрывать" страницы.
yralez 13 августа 2018 | 14:38
olegleon: Что это с вами ?
Не заплатили или хитрый ход ?
Только для Большого Брата ....из подвалов и Лефортово.
cattt 13 августа 2018 | 14:43
Не для этого сзодавались Яндекс, Майл,ру, Вконтакте, все они созданы, чтоб следить за каждым вашим шагом!
vinidbi 13 августа 2018 | 14:52
cattt: Именно для этого- вы совершенно правы!!!
m_doc 13 августа 2018 | 14:38
olegleon: У Буковского тоже картинки.
leogi 13 августа 2018 | 14:36
дык один из трёх "друзей" и есть стукач. а вы не знали?
zloy_sok 13 августа 2018 | 14:38
Наивные. Можно подумать от "товарища майора" это спасет.
irdo 13 августа 2018 | 14:44
Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей
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Поздно.
"Умерла, так умерла"
idruker 13 августа 2018 | 14:39
Гы:) администрация применит меры против самой себя. А то она, наивная, не знает, чье шаловливые ручки сливают информацию ФСБ.
chubuk 13 августа 2018 | 14:48
Вот так рушится репутация (хоть какая-то). Пример с Яндексом не впрок.
viktorova 13 августа 2018 | 14:50
/Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей/
Теперь у пользователей совсем не будет шанса узнать, что информация сливается в органы...
rampa 13 августа 2018 | 14:52
а что посадили за то, что возраст опубликован или город, где живешь? Соц.сети и существуют для того, чтобы люди общались и искали новых друзей по интересам