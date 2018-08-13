Спасатели эвакуировали 10 человек с места жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре комитета по ЧС республики. По их данным, осталось вызволить еще пятерых альпинистов. Тем, кого уже эвакуировали, оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасательная операция находится под строгим государственным контролем, — заявила глава пресс-центра комитета по ЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

-Для выяснения причин данного инцидента была создана правительственная комиссия из числа руководителей КЧС, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты и других ведомств. Было принято решение о том, чтобы направить в район бедствия три вертолета со спасателями и медработниками. Установлена связь с альпинистами, а также выяснилось их точное нахождение. Развернуты оперативные штабы. Все происходящее находится под строгим контролем главы государства

По данным КЧС, на борту находился экипаж и 15 альпинистов, среди них 13 граждан России, один представитель Белоруссии и один подданный Испании. Авария произошла в низовьях ледника Фортамбек.