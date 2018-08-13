В Российской Премьер Лиге сегодня может смениться лидер

Пока в турнирной таблице Чемпионата лидирует с 7-ю очками столичный Спартак. Опередить москвичей может сегодня Зенит. В случае победы над Рубином в Казни питерцы наберут 9 баллов. Из штаба команды Сергея Семака в преддверии этой встречи новостей немного. Что и неудивительно. Оплеуха в первом же матче Лиги Европы с минским Динамо 0-4 к общению не располагает. А вот к перестановкам в составе – очень даже. Игра в Казани начнется сегодня в 20 часов.

К слову, выяснилось, по какой причине даже не полетел в Минск Артем Дзюба. Форвард «Зенита» может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Галатасарай». Который хочет взять Дзюбу в аренду на 1 сезон.

Еще в одном матче дня Уфа дома будет принимать ФК Краснодар.