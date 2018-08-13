Медный всадник в Петербурге не пострадал от вандалов, которые попытались на монументе развести огонь в мангале. Тем не менее, они нанесли ущерб Музею городской скульптуры, рассказал «Эху» его директор Владимир Тимофеев.

Двое молодых людей затащили на монумент мешок с углем и даже мангал. Разжечь его они не успели, так как приехали полицейские. Вандалов оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей каждого.

В Музее городской скульптуры отметили, что вандалы регулярно нападают на петербургские памятники.