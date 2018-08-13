Медный всадник в Петербурге не пострадал от вандалов, которые попытались на монументе развести огонь в мангале
Медный всадник в Петербурге не пострадал от вандалов, которые попытались на монументе развести огонь в мангале. Тем не менее, они нанесли ущерб Музею городской скульптуры, рассказал «Эху» его директор Владимир Тимофеев.
Двое молодых людей затащили на монумент мешок с углем и даже мангал. Разжечь его они не успели, так как приехали полицейские. Вандалов оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей каждого.
В Музее городской скульптуры отметили, что вандалы регулярно нападают на петербургские памятники.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 13 августа 2018 | 14:15
штраф 500 рублей - это отдельно, и плюс обязать этих "шашлычников" компенсировать затраты бюджетных денег…
не надо надеяться, что население от этого поумнеет, но количество желающих жарить шашлыки, хот-доги и коптить корюшку как в Летнем саду в Петербурге, так и в парке "Зарядье" резко поубавится
elloi 13 августа 2018 | 14:52
post_v: Штраф 500 рублей ? Так шашлык стоит дороже, думаю. А почему за вандализм нет штрафа , минимального, в 5000 рублей ? Думе вандалов жалко ?
ed10075 13 августа 2018 | 14:46
Не перевелись еще идиоты на Руси...
А стараниями последник властителей их становится все больше.
yralez 13 августа 2018 | 14:48
Можно было просто помочиться на него помочиться.....прототип вполне заслужил.
tinon 13 августа 2018 | 14:53
Хм... подумала...
Нет, понять мотивы этих ублюдков мне не дано. Скорее всего, пьяные безмозглые твари без стыда, совести и начального образования.
kryimzdick 13 августа 2018 | 14:55
Путиноиды обыкновенные