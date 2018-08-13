Французские деятели искусства призвали к скорейшему освобождению кинорежиссёра Олега Сенцова

Промедление может привести к его гибели, пишут они в открытом письме, которое опубликовала газета Le Monde.

«Мы должны действовать быстро, чтобы не позволить Олегу Сенцову умереть,» — говорится в открытом послании. Его подписали министр культуры Франсуаза Ниссен, Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

«Искусство не знает границ, так как оно универсально и надо защищать права тех, кто создаёт его, ведь они делают его живым. Свобода выражения мнений и свобода творчества живут там, где есть инакомыслие». Сегодня Сенцов медленно умирает в ужасных и бесчеловечных условиях. Он потерял почти 30 килограммов с момента начала голодовки почти три месяца назад и пришло время действовать и делать это надо быстро. Отказ от каких-либо действий позволит режиссёру умереть.

Остановить это может президент России. И задача деятелей культуры сейчас — это всеобщая мобилизация ради защиты Олега Сенцова. Во имя свободы творчества и выражения и немедленного освобождения кинорежиссера. Ведь именно различия во мнениях, политические разногласия и открытые дискуссии, авторами которых являются деятели культуры — это «шанс для демократии, свободы и прогресса».

Олег Сенцов голодает 92-ой день.