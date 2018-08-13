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14:00, 13 августа 2018

Французские деятели искусства призвали к скорейшему освобождению кинорежиссёра Олега Сенцова

Промедление может привести к его гибели, пишут они в открытом письме, которое опубликовала газета Le Monde.

«Мы должны действовать быстро, чтобы не позволить Олегу Сенцову умереть,»  — говорится в открытом послании. Его подписали министр культуры Франсуаза Ниссен, Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

«Искусство не знает границ, так как оно универсально и надо защищать права тех, кто создаёт его, ведь они делают его живым. Свобода выражения мнений и свобода творчества живут там, где есть инакомыслие». Сегодня Сенцов медленно умирает в ужасных и бесчеловечных условиях. Он потерял почти 30 килограммов с момента начала голодовки почти три месяца назад и пришло время действовать и делать это надо быстро. Отказ от каких-либо действий позволит режиссёру умереть.

Остановить это может президент России. И задача деятелей культуры сейчас — это всеобщая мобилизация ради защиты Олега Сенцова. Во имя свободы творчества и выражения и немедленного освобождения кинорежиссера. Ведь именно различия во мнениях, политические разногласия и открытые дискуссии, авторами которых являются деятели культуры — это «шанс для демократии, свободы и прогресса».

Олег Сенцов голодает 92-ой день.

Комментарии

21

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post_v 13 августа 2018 | 14:09

Путин подпишет указ о помиловании Сенцова, как только получит сообщение о его смерти?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:14

post_v: С чего он должен освобождать террориста?
Свободу художнику Павленскому! Почему бы более сотни французским деятелям культуры не заняться происходящим в их стране?

dorin1987 13 августа 2018 | 14:19

__: /С чего он должен освобождать террориста? / - С того, что Вы - такой же террорист, и мама ваша - террористка, а в тюрячке не сидите... Чего так?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:25

dorin1987: Зачем вы показываете свою глупость и ангажированность?
Вот вам пример из Британии:
18-летнюю англичанку Сафу Булар приговорили к пожизненному заключению. Согласно материалам следствия, джихадистка планировала совершить террористический акт в Британском музее вместе со своей старшей сестрой и матерью.
Т.е. в Бриташке пожизненно посадили маленькую девочку ни за что - теракт-то она не совершила, так за что ей пожизненное? Где Макрон? Где правозащитные организации? Где эховские хомяки?

dorin1987 13 августа 2018 | 14:28

_: /вы показываете свою глупость/ - Награда за адресное хамство. На вопрос Вы в состоянии ответить, или будете лепить в ответ убогую копипасту? Еще раз вопрос: Вы - такой же террорист, и мама ваша - террористка, а в тюрячке не сидите... Чего так?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:30

dorin1987: Какую копипасту? Зачем ты продолжаешь демонстрировать свою глупость и думать, что никто не замечает твой уход от темы?
В Британии сажают пожизненно девочку за только планируемый теракт и вы все языки в жопу засунули по этому поводу.

dorin1987 13 августа 2018 | 14:33

_: И еще раз награда. И третий раз, крайний спрашиваю вопрос. Без ответа по-умолчанию считаем, что Вы не способны вести диалог, и как волнистый попугайчик воспроизводите дебильную копипасту. Вопрос: Вы - такой же террорист, и мама ваша - террористка, а в тюрячке не сидите... Чего так?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:36

dorin1987: Сафаа Булар - террористка или нет? Ответишь или и дальше будешь бегать от темы?

cosmo_ 13 августа 2018 | 14:38

dorin1987:
Ну для особо тупых отвечу - она не может быть "такой же" - хотя бы потому, что никто ей взрывчатку не передавал...
Так понятней???

sg96 13 августа 2018 | 14:45

dorin1987:
Сука, какие же вы, хомяки, грубые и невоспитаные жЫвотные. С тобой как с человеком общаются, что то объяснить хотят. А ты как баран заладил свое.. Посмотрел бы я как ты в реале так разговаривал,
А вообще то хорошо что вы тупые ебланы. Вон большевики были умные и к чему эот привело :)))

dorin1987 13 августа 2018 | 14:51

_: Ваш коллега, не осилив с трех раз ответить на вопрос, бездарно и убого слился - Вы прибежали ему помогать?
К слову, ловите-ка и Вы награду :)

proxxit 13 августа 2018 | 14:57

dorin1987:

Не сердитесь на вату.
Мокшане - это обычные европейцы - им свидомых лохлодебилов никогда не понять.

sg96 13 августа 2018 | 14:57

dorin1987:
Это тыф слился, дебил..
Что там за награды? Стучишь, пидарок? Да мне глубоко пох, я через 5 минут воскресну... А вот если я теб начну ггнобить, то ты, сука, сдохнешь надолго )))
А ведь он с тобой довольно вежливо разговаривал, сучонок.. А зря. Такие как ты слов не понимают. Ну ничего, допрыгаешься, щенок..

(комментарий скрыт)

olegleon 13 августа 2018 | 14:18

post_v: а когда французы потребуют свободу Павленскому? он тоже деятель искусства

kuznetsov5lavik 13 августа 2018 | 14:20

post_v: С такой "голодовкой" он до конца срока отсидит. На свободу с чистой совестью.

cromwel 13 августа 2018 | 14:16

Какой он вам режиссер? Про какие нечеловеческие условия они говорят? Эти условия голодовки он сам себе создал. Откуда они вообще узнали про Сенцова?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:18

cromwel: Да не откуда. Пришли к ним пропагандоны и сказали, что в страшной России посадили великого режиссера за критику Путина - вы же за, чтобы освободили невиновного художника? Конечно, за.

serhio_25__ 13 августа 2018 | 14:20

serhio_25__: неоткуда

abuvgrobu 13 августа 2018 | 14:22

Как вам не стыдно, граждане! Сенцов вот уже 100 дней голодает, показывая всему миру неимоверные способности человеческого организма к выживанию - хоть сейчас его на Марс отправляй без скафандра!

boseal 13 августа 2018 | 14:28

Рано еще освобождать - вербовка агента Сенцова еще не завершена "кровавым КГБ".

golfinder 13 августа 2018 | 14:29

Вы в другой лодке. Кто из вашей выпадает того и спасайте. В моду вошло влазить в дела чужих гос- в. Одним Хусейн не нравился, другим Каддафи,третьим Ассад, только Макрон ,Трамп и Меркель должны всем нравится. В итоге миллионы погубленных жизней сейчас и в будущем.
Заботьтесь о своих гражданах ,а то наши глядя на вас больше о иностранцах думают чем о себе. Там у вас из за беженцев руки на себя накладывают нормальные граждане,а вы Сенцов, Сенцов. До этого Савченко была все кричали ,освободите,освободите, даже Мадонну это озаботило.. Освободили, посадили потом свои же и кто о ней вспоминает в Европе? А когда наших журналистов убивают из этих кричак ,кто нить вынул язык из задницы? Хлебом не корми дай только повод Россию покритиковать.

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