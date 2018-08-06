С режиссером Дмитрием Брусникиным прощаются в Московском художественном театре

На церемонии в МХТ собрались несколько сотен человек.

Близкие, коллеги, друзья и очень много учеников молча проходят в театральный зал, где сцена утопает в цветах. При входе в театр черно-белый портрет Дмитрия Брусникина, рамка которого обернута в траурную ленту, рядом алые розы. Собравшиеся говорят, как невыносимо больно осознавать, что умер такой молодой режиссер, художественному руководителю театра «Практика» было 60 лет.

Актриса Ольга Остроумова многие годы дружит с семьей Дмитрия Брусникина. В интервью «Эху» народная артистка сказала, что Дмитрий Брусникин умер в момент, когда его творческая судьба складывалась очень успешно.

В очереди у МХТ стояли зрители, которые рассказывали, что благодаря Дмитрию Брусникину узнали совершенно новый для себя театр, свободный, открытый к экспериментам, отражающий жизнь людей. Важно, чтобы дело Дмитрия Брусникина и его театр «Практика» не пропали, сказал в интервью «Эху» народный артист Евгений Миронов. По его словам, режиссер воспитал уникальных артистов и создал талантливый коллектив.

В день прощания с художественным руководителем спектакли в театре «Практика» отменены. В его дворе в день смерти Дмитрия Брусникина стихийно возник мемориал, где появляются все новые цветы.

Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище.