Спасатели эвакуировали большинство людей с места жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана

На борту воздушного судна были российские альпинисты, возвращавшиеся после восхождения.

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана эвакуировали 10 из 15 альпинистов, находившихся в вертолете. Их доставили на аэродром Ляхского района. Среди них есть пострадавшие, им оказывают первую помощь, передает ТАСС. Информация о погибших уточняется. По неподтвержденным данным, на борту также находились трое членов экипажа.

По информации таджикских спасателей, у 13 человек, находившихся в вертолете – российское гражданство, также там был один гражданин Белоруссии и один подданный Испании.

Вертолет Ми-8 накануне забрал группу альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, и должен был доставить ее в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. По предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за сложных метеоусловий. По другой версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность вертолета.

В операции по спасению альпинистов принимают участие два российских военных вертолета Ми-8.