Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей...

При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов. В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.

Ослабление рубля, прежде всего, связано с антироссийскими санкциями и в целом с проблемами в экономике России, — считает экономист Игорь Николаев.

Некоторые эксперты отмечают, что на курс рубля оказывает влияние и финансовый кризис в Турции.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что Россия, в случае необходимости, может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.

В то же время министр отметил, что никаких ограничений на работу в стране иностранных компаний правительство вводить не собирается.

Почему новые санкции могут обойтись нам дороже прежних, — ответ на этот вопрос на страницах газеты «Ведомости» пытается найти профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.