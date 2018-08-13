Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей
При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов. В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.
Ослабление рубля, прежде всего, связано с антироссийскими санкциями и в целом с проблемами в экономике России, — считает экономист Игорь Николаев.
Некоторые эксперты отмечают, что на курс рубля оказывает влияние и финансовый кризис в Турции.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что Россия, в случае необходимости, может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.
В то же время министр отметил, что никаких ограничений на работу в стране иностранных компаний правительство вводить не собирается.
Почему новые санкции могут обойтись нам дороже прежних, — ответ на этот вопрос на страницах газеты «Ведомости» пытается найти профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.
Комментарии29
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post_v 13 августа 2018 | 14:06
гигантские успехи российской внешнеэкономической политики!
а сейчас еще Турция начнет расплачиваться турецкими лирами за российский газ…. Песня!
roman_i_olga 13 августа 2018 | 14:14
post_v: ты действительно думаешь что при навальном и собчак было бы лучше ??
rifles 13 августа 2018 | 14:20
roman_i_olga:
а ты действительно думаешь ,что при живом вове хоть кто-то может занять его кресло?
PS Хуже вовы только атомная война.А она не за горами,при таком масштабе "вставания с колен".
patrikk_1 13 августа 2018 | 14:25
Всё будет хорошо.
sagen 13 августа 2018 | 14:27
patrikk_1: Это ты так намекаешь, что человек смертен? Мы знаем, умрем все.
navsegda 13 августа 2018 | 14:31
patrikk_1: Сколько нужно это повторять и когда лучше с утра или перед сном ?
hunterhead 13 августа 2018 | 14:37
patrikk_1: "Всё будет хорошо."
Вова, это ты? :-D
idaforever 13 августа 2018 | 14:45
patrikk_1: смотря кому
lager23 13 августа 2018 | 14:28
roman_i_olga: вы намекаете, что Володя незаменим?
Чувство неполноценности нации захлёстывает вас? Тогда мы идём к вам!
Подпись:
Проблемы.
patrikk_1 13 августа 2018 | 14:15
Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей...
Фигня, переживём. Бывало и хуже.
don_ballon 13 августа 2018 | 14:18
patrikk_1: Конечно, переживёте. Это привычный для народа России алгоритм-переживание. А жить когда будете? В рай вам не попасть-служите дьяволу.
nf5096004 13 августа 2018 | 14:57
patrikk_1: а может когда-нибудь начнем думать о том как лучше. Весь советский период нас кормили сказками. Мы ждали, терпели. Может хватит кивать на тяжёлое прошлое.
yralez 13 августа 2018 | 14:07
Так будет каждый день.....пока путриотизм не выветрится.
luger_max_otto 13 августа 2018 | 14:12
Еще Салтыков- Щедрин писал, что сегодня за рубль дают едва полтину, а завтра будут давать только по морде...
olegleon 13 августа 2018 | 14:07
Курс доллара впервые за 2 года вернулся на отметку в 68 рублей
m_doc 13 августа 2018 | 14:17
olegleon: А ведь точно! В феврале 2016 вообще 77 был.
sagen 13 августа 2018 | 14:34
m_doc:
Это накануне нападения на Грузию: https://d.radikal.ru/d01/1808/bf/fbf3c6aea13b.jpg
Я тоже устал от дурацких прогнозов. Уже сколько раз разные экономисты предсказывали распад России, Кто только не плясал на костях Империи. Уже и костей не осталось. Не распадется Россия, и не надейтесь. Гнилье не может распасться, оно наоборот, скукоживается и склеивается. Чечню, к примеру, сегодня силком не отгоните от кормушки. Крым варежку раскрыл, тоже на халяву кушать хочет.
А вообще отчего такая паника. Нефть есть, газ есть, колхозов нет, значит и хлеб есть... В таком виде страна может жить очень долго. Запустит свой Чебурнет, батутов наделает, по десять военный парадов в год и будет зашибись, чем не твоя Северная Корея?
fig_vvam 13 августа 2018 | 14:36
m_doc: А скоро будет 80-т. Все еще впереди.
И еще вот забавная штука:
Накануне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что Россия, в случае необходимости, может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.
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Прочитал сейчас на Forex забавный коммент к этой дури.
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Слабо в это верится.
Допустим, что некие условные компании
Лукоморский Нефте-Хас-Синтес унт
СеулПромОбувьТорг
заключили соглашение-договор на поставку из России
нефтяного сырья с оплатой за русские рубли.
При этом Сеульскому ликеро-пробочному заводу нужно купить
рублей, а русскому контрагенту потому куда-то деть
Ю.Корейские воны (в скобках подставим юани, и проч лубуду
кроме евро).
Встает вопрос, что дальше делать с этой экзотикой,
с этими валютами.
Положим, с китайской еще что-то можно придумать в плане товаров, но на внутренний рынок китайцы пока
никого не пускают. Тока торговля.
А китайсы и сами... вовсю рвутся к русским
нефте - месторождениям.
Вонская экономика не такая объемная, чтобы инвестировать
нефте рубли, да и конкуренция там жоская, попробуй с эЛЖи
или с Самсунком порубись.
Сюда же заметим, что такие поставки дело не одноразовое, а долгосрочное, т.е приток юаней прогнозируется довольно масштабным.
И что со всей этой радостью делать?
Если рядовой брокер это все понимает, то кто в России министром финансов работает
polsan 13 августа 2018 | 14:31
olegleon: В 2014 году было что в ходе торгов доллар подскакивал до 80 руб., а евро — до 100 рублей. Бюджет быстро наполнялся дешёвым рублём, на который потом было дорого покупать то, что закупалось за пределами РФ за валюту.
m_doc 13 августа 2018 | 14:36
polsan: В 2015-м это было, когда цена на нефть до минимума рухнула.
ostapbey 13 августа 2018 | 14:08
Жесткая привязка к баррелю.
Стабильность.
За баррель 70$
Ну и рубль тоже 70₽ за доллар.
Даже..
mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 14:08
Сможет ли твёрдо растущий рубль вырасти до 75 за доллар до конца этого года?
sergo_25_26 13 августа 2018 | 14:09
Я полностью поддерживаю это радостное событие. Надо пробить 80 тогда веселей пойдет.
arye_11 13 августа 2018 | 14:12
sergo_25_26:
Если за доллар будут давать 80 полнодеревянных, то тогда не пойдет, а побежит.
И с перспективой, как бы не полетело...
vinidbi 13 августа 2018 | 14:12
sergo_25_26: Путинизм ограничений не имеет!!!
seryj_wolk 13 августа 2018 | 14:13
Великие, суверенные, священные..... на словах. А на деле очень даже зависимые ну, и то ли еще будет ой-ёй-ёй!
lager23 13 августа 2018 | 14:20
падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.
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Страшно подумать когда из стадии "потенциальные" санкции перейдут в стадию "перманентные", единственное и всё более очевидное решение этой проблемы (исходя из парадигмы "он наше всё!") — Путен..... нет Путена, нет и проблем!
Прелесть вертикали в том, что она разваливается одномоментно, не правда ли?
evgpekar 13 августа 2018 | 14:21
Пора запускать станочек для выполнения Майских указов... ну и мост на Сахалин надо строить...
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 14:27
Да, с такими погодно-финансовыми условиями собрать в очередной раз рекордный намолот Духовности и Патриотизма вряд ли получится...