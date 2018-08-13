Аятолла: Причиной валютного кризиса в Иране стали не столько санкции США, сколько плохое управление и просчеты властей
Причиной валютного кризиса в Иране стали не столько американские санкции, сколько плохое управление и политические просчеты властей. С таким заявлением выступил руководитель и духовный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи. По его словам, «это не значит, что санкции никак не влияют на ситуацию, однако гораздо большее влияние», — сказал он, — «оказывают наши действия и внутренние проблемы».
Курс иранской валюты по отношению к доллару снизился почти вдвое по сравнению с майскими показателями.
Растет доллар и в России. Сегодня на бирже котировки впервые за два года превысили 68 рублей. Рост курса связывают с нестабильностью на развивающихся рынках и ожиданиями, связанными с новыми американскими санкциями в отношении России.
Комментарии18
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tag188 13 августа 2018 | 13:36
Крепко их прижало, раз правду говорить стали.
seryj_wolk 13 августа 2018 | 13:43
tag188: Рфия и все ее мнящие себя великими друзья в опе: Венесуэла, Турция , Иран. И это не случайность, а закономерность.
danko1 13 августа 2018 | 13:45
seryj_wolk: Северную Корею забыли, куда Путин Россию ведет.
speculyant 13 августа 2018 | 13:53
danko1: seryj_wolk: Братаны,одно слово. Ну или братва.
gordy 13 августа 2018 | 14:00
@Растет доллар и в России.@
... но Патриарх ничего такого не скажет?
polsan 13 августа 2018 | 13:50
tag188: бей своих, чтоб чужие боялись !)
надо преуменьшить успехи врагов, и наказать своих невиновных )
timwlad84 13 августа 2018 | 14:19
Полностью поддерживаю вас на счёт того ,что религия в политики это протестанское раскольничество и потому создаёт клановую систему как в в российской империи и в ссср.
Тоже самое творится и в Турции и на Украине.
Государство это экономика управляемая на единстве религиозного общественного закона который воспитывает через социальную образовательную систему,что и делает с помощью силовых структур.
И так как и говорил Христос надодавать образование чтобы платили и инвестировали в соданиеесурсадл, содерния,но не использовать ресурс для своей персональной наживы.вгт тут Христос и примерно пинки и палку с пометкой изгоняя спекулянтов из храма.
Что и делают в Иране.тоже самое надо делать и в Турции и в России.
И господа,скупить православную собственность сектантами сша.,вот цель США в Греции.
rom8883 13 августа 2018 | 13:38
Америка перестала помогать, и экономика Ирана зашаталась.
nikolashin2017 13 августа 2018 | 13:39
и вот уже с ираном мы
в обнимку бродим в царстве тьмы...
don_ballon 13 августа 2018 | 13:41
Странное высказывание для аятоллы. Какие просчёты, какие санкции? На всё воля Аллаха...
blindpew_33 13 августа 2018 | 14:05
don_ballon: ага, молиться надо больше, истовее бить лбом в землю.
yralez 13 августа 2018 | 13:49
Шта ?....наша вошдь не духовный лидер ?
Тут по другому обьясняют.
tvitov66 13 августа 2018 | 14:06
Надеюсь что в ближайшее время Аятолла заявит о пользе американских санкций на иранское импортозамещение
navsegda 13 августа 2018 | 14:10
Речь не мальчика , но мужа . Обвинять всех вокруг в своих неудачах это инфантилизм , в России обвиняют всех кого угодно кроме себя любимых - жидов , хохлов , госдеп и пиндосов вообще , геев , масонов , либералов .
Кто нассал в подъезде - жидомасоны , почему дороги плохие - англичанка гадит и т.д.
moncegorskyi 13 августа 2018 | 14:12
Мишу Леонтьева с бодуна нужно в студию! Он объяснит господам аятоллам, что не надо бояться падения риала или турецкой лиры как и нашего рублика. Скоро уже, совсем скоро доллар рухнет, потому что фантик, а ваш иранский риал вместе с нашим деревянным завоюют весь мир.
ex_ex 13 августа 2018 | 14:13
По крайней мере хоть этот с какой-то самокритикой выступил. Но, видно, пытается получить на этом какие-то симпатии у населения. В Иране же народ не совсем такой как в РФ, он уже шаха выгнал, может и этих отправить на паперть к ближайшей мечети.
vetsurgeon 13 августа 2018 | 14:23
где много воруют, там и доллар растёт. чем больше воруют, тем больше растёт доллар. если не воруют - доллар не растёт. вчера один умник сказал, что доллар - это ненадёжный инструмент. "патриоты", услышав такое, обделались от радости. они даже готовы простить сказавшему то, что он - то не рублями богатеет уж точно.....
rampa 13 августа 2018 | 14:36
конечно, причины всех бед страны в плохом управлении и просчетах властей. В том числе и санкции из-за этих просчетов