Аятолла: Причиной валютного кризиса в Иране стали не столько санкции США, сколько плохое управление и просчеты властей

Причиной валютного кризиса в Иране стали не столько американские санкции, сколько плохое управление и политические просчеты властей. С таким заявлением выступил руководитель и духовный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи. По его словам, «это не значит, что санкции никак не влияют на ситуацию, однако гораздо большее влияние», — сказал он, — «оказывают наши действия и внутренние проблемы».

Курс иранской валюты по отношению к доллару снизился почти вдвое по сравнению с майскими показателями.

Растет доллар и в России. Сегодня на бирже котировки впервые за два года превысили 68 рублей. Рост курса связывают с нестабильностью на развивающихся рынках и ожиданиями, связанными с новыми американскими санкциями в отношении России.