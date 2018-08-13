В поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии подозревают школьника. Государственные информагентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о подростке с психическими отклонениями, который якобы «хотел прославиться на весь мир».

Ранее высказывалась версия о том, что к пожару церкви могут быть причастны туристы.