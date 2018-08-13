В поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии подозревают школьника
В поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии подозревают школьника. Государственные информагентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о подростке с психическими отклонениями, который якобы «хотел прославиться на весь мир».
Ранее высказывалась версия о том, что к пожару церкви могут быть причастны туристы.
Комментарии6
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yralez 13 августа 2018 | 13:45
Поджог , чтобы прославиться.......и молчал, пока не выбили признания.
Дурачков в Расеющке 89 %.......любой голову сложит за царя и его отечество.
patrikk_1 13 августа 2018 | 13:52
В поджоге деревянной церкви 18-го века в Карелии подозревают школьника...
Привезите его на "Марш матерей" в защиту "Нового величия", пусть этот мальчик всунет им факела в жопу.
sagen 13 августа 2018 | 14:08
yralez: Дурачок то он может и дурачок, а книг начитался. Повторил подвиг Герострата в масштабе одной заброшенной деревни. Осталось только нам узнать его фамилию и дело будет сделано.
vilingrad 13 августа 2018 | 13:46
Сколько стрелочнику? Пятнашку?
don_ballon 13 августа 2018 | 13:57
Мальчишке задать ремня: могли же люди погибнуть, но направление мыслей у него правильное.
Психическое отклонение у тех, кто в церкви ходит.
Всё деревянное сгорит, рано или поздно. Русь и не оставила ничего после себя, ибо была деревянною. Редкие храмы и монастыри-всё. В Европе сохранились целые средневековые города.
meteor1908 13 августа 2018 | 14:03
Не перевелись ещё на Руси геростраты?