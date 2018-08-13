В суде Йошкар-Олы сегодня рассматривается дело правозащитной организации «Человек и закон»
Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей за то, что в ее аккаунте в соцсети Фейсбук нет ярлыка «иностранный агент». Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт», чьи юристы защищают интересы организации.
Правозащитники утверждают, что пометка была, но исчезла во время обновления платформы соцсети, а уведомление об изменениях владельцы аккаунта не получили.
В фонде «Общественный вердикт» добавляют, что дело из-за отсутствия маркировки иноагента в Фейсбуке первый известный правозащитникам случай.
Комментарии3
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danko1 13 августа 2018 | 13:39
Правильно, те, кто по закону и Конституции живут, все иностранные агенты.
А те, кто живут по бандитским понятиям, установленным Путиным, те- иностранные агенты.
uryden 13 августа 2018 | 13:57
Прокололся агент ЦРУ Цукерберг.
kochar 13 августа 2018 | 14:02
Маразм крепчает и вместе с ним идиотизм.