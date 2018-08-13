В суде Йошкар-Олы сегодня рассматривается дело правозащитной организации «Человек и закон»

Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей за то, что в ее аккаунте в соцсети Фейсбук нет ярлыка «иностранный агент». Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт», чьи юристы защищают интересы организации.

Правозащитники утверждают, что пометка была, но исчезла во время обновления платформы соцсети, а уведомление об изменениях владельцы аккаунта не получили.

В фонде «Общественный вердикт» добавляют, что дело из-за отсутствия маркировки иноагента в Фейсбуке первый известный правозащитникам случай.