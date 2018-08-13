Мосгорсуд отказался снять арест с имущества брата владельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова

Его обвиняют в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Адвокаты настаивали на том, что материалы следствия опровергают то, что имущество приобретено незаконным путем. Обеспечительный арест наложен на квартиру более 103 квадратных метров в центре Москвы и автомобиль Мерседес С600L.