Мосгорсуд отказался снять арест с имущества брата владельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова
Его обвиняют в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Адвокаты настаивали на том, что материалы следствия опровергают то, что имущество приобретено незаконным путем. Обеспечительный арест наложен на квартиру более 103 квадратных метров в центре Москвы и автомобиль Мерседес С600L.
Комментарии3
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yralez 13 августа 2018 | 13:43
Эти выпали из гнезда кукушки........кремлевской.
trans 13 августа 2018 | 14:12
А чего же Песков не заступится за Магамедовых? не хило они его подкармливали. Или не в коня корм?
tks 13 августа 2018 | 14:32
И пральна, шо заарестовали: Сечёнышу больше достанется!!