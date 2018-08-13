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13:30, 13 августа 2018

Первая группа альпинистов вывезена с места жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе по спасению терпящих бедствие. В ближайшие минуты на аэродроме ждут приземления двух других вертолетов с оставшимися членами группы.

В сообщении Интерфакса ничего не говорится о погибших. Ранее источник РИА сообщал, что в результате жесткой посадки вертолета в горах погибли три альпиниста и два члена экипажа.

Комментарии

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polsan 13 августа 2018 | 14:03

Людей надо спасать весегда и везде.

Однако стоит задуматься ГД о том, чтобы такие рискованные виды времяпровождения, как альпинизм, связанные с частой гибелью участников восхождений и / или проведением спасательных мероприятий для их спасения, с применением вертолётов и профессиональных спасателей высшей категории, должны быть лицензированы с уплатой готового налога и каждый желающий подняться на Эверест или ещё куда, должен быть застрахован!!

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