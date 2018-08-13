Первая группа альпинистов вывезена с места жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе по спасению терпящих бедствие. В ближайшие минуты на аэродроме ждут приземления двух других вертолетов с оставшимися членами группы.

В сообщении Интерфакса ничего не говорится о погибших. Ранее источник РИА сообщал, что в результате жесткой посадки вертолета в горах погибли три альпиниста и два члена экипажа.