Смольный обсуждает возможность проведения летней Олимпиады в городе

Ранее об этих планах говорил Георгий Полтавченко.

Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2032 году. Городские власти уже начали обсуждать этот вопрос, сообщает РИА со ссылкой на собственный источник. При этом он подчеркнул, что окончательного решения по этому поводу пока нет. Весной этого года губернатор Георгий Полтавченко также говорил о возможности проведения игр в городе. Тогда он отмечал, что Петербурге может пройти Олимпиада либо 2032 года, либо 2036-го. Столицы предстоящих трех игр уже определены — в 2020-ом они пройдут в Токио, затем в Париже, а в 2028-м – в Лос-Анджелесе.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что несколько городов России могут принять летнюю Олимпиаду. По его словам, больше всего для этого подходят Петербург или Сочи.

В России Олимпиада проходила только один раз – четыре года назад в Сочи. После нее многих российских спортсменов обвинили в принятии допинга, часть из них в итоге лишилась медалей.