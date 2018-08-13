Смольный обсуждает возможность проведения летней Олимпиады в городе
Ранее об этих планах говорил Георгий Полтавченко.
Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2032 году. Городские власти уже начали обсуждать этот вопрос, сообщает РИА со ссылкой на собственный источник. При этом он подчеркнул, что окончательного решения по этому поводу пока нет. Весной этого года губернатор Георгий Полтавченко также говорил о возможности проведения игр в городе. Тогда он отмечал, что Петербурге может пройти Олимпиада либо 2032 года, либо 2036-го. Столицы предстоящих трех игр уже определены — в 2020-ом они пройдут в Токио, затем в Париже, а в 2028-м – в Лос-Анджелесе.
Ранее президент Владимир Путин говорил, что несколько городов России могут принять летнюю Олимпиаду. По его словам, больше всего для этого подходят Петербург или Сочи.
В России Олимпиада проходила только один раз – четыре года назад в Сочи. После нее многих российских спортсменов обвинили в принятии допинга, часть из них в итоге лишилась медалей.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 13:08
Не успели ещё расхлебать жуткий допинговый позор от прошлой Распилиады, как опять решили наступить на те же грабли?
Ведь вряд ли угрюмый усатый православный чекист, по воле злого рока сидящий в кресле мэра Великого города, стал бы самостоятельно вылезать с подобной инициативой.
vasyakirin 13 августа 2018 | 13:12
mikhail_spb_: Сепаратисты, создали Московскую Федерацию, теперь Питерскую отделяют....
tks 13 августа 2018 | 13:14
Страпон вам в @...с, господа Хотелнины.
tks 13 августа 2018 | 13:19
т.е. Хотелкины!
trans 13 августа 2018 | 13:21
Представляю, сколько на очередной Олимпиаде напилят путинские чинуши и друганы.
sensei54 13 августа 2018 | 13:21
Финны будут не против.
Откат будет от РФ, а чей город будет к 32-му году - большой вопрос.