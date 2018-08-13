Продолжается ослабление рубля
Курс доллара с расчетами завтра вырос до 68 рублей 22 копеек — такого показателя не было уже два года. Повышается и курс евро: в начале торгов на Московской бирже за европейскую валюту давали более 78 рублей. Одновременно дешевеют акции российских компаний.
Эксперты утверждают, что это связано с планами США ввести новые санкции в отношении России.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 13 августа 2018 | 13:08
" 12:30, 13 августа 2018 Продолжается ослабление рубля
13:00, 13 августа 2018 Продолжается ослабление рубля"
Новая реальность?
vvietham 13 августа 2018 | 13:10
видимо кастрюльки не в теме
Минфин сообщал, что с 7 августа по 6 сентября 2018 года направит на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Ежедневный объем покупки валюты должен был составлять 16,7 млрд руб.
Это санкции против американских и европейских сезонных с/х товаров и защита внутреннего рынка от недобросовестных поставщиков.
государство 404 тоже может не беспокоится и сразу свои с/х товары свозить на свалки, т.к. даже если они попытаются их подарить россиянам даром, стоимость горючки им это сделать не позволит.
А на что это еще влияет?
(на бюджеты США и РФ)
Например стоимость запуска ракеты Фалкон 9 для наса 152.1 миллиона долларов,
а у амер. конкурента Спэйс Х, Orbital ATK цена для НАСА 262,6 миллиона долларов за пуск.
В тоже время общая стоимость ракеты Протон-М с блоком Бриз-М и услугами запуска для федеральных заказчиков составляет порядка 2,4 млрд рублей и при курсе в 67 руб за бакс стоимость запуска Протона "в комплекте" 2400/67=35,8 мил. дол.
т.е. затраты бюджета США "на технологии" растут пропорционально росту стоимости бакса, а для бюджета РФ затраты падают.
navsegda 13 августа 2018 | 13:21
vvietham: До конца года госкорпорациям надо гасить долларовые долги , поэтому и скупают
kryimzdick 13 августа 2018 | 13:22
vvietham: Да, только херово российским гражданам, а не западным врагам.
eternity88 13 августа 2018 | 13:25
vvietham: "ни на что не влияет"
следи за ценой на топливо, дебил.
rogerrabbit 13 августа 2018 | 13:29
vvietham: затраты бюджета США "на технологии" растут пропорционально росту стоимости бакса, а для бюджета РФ затраты падают
глубокая мысль
очень глубокая
конкурировать с глубиной этих логических рассуждений может местный патрик
потому что местный патрик просто вне конкуренции
tag188 13 августа 2018 | 13:17
Ничё, ничё. Вот сейчас как заработают на полную мощность стадионы понастроенные к Мундиалям-олимпиадам принося прибыль и наполняя казну миллиардами, так сразу быстро все и отыграем.
Ведь не даром же наш экономический гений из подворотни все это строил?
sergo_25_26 13 августа 2018 | 13:21
в обменниках наличный доллар сейчас можно купить по 69.5 ржублей.
stanislav1975 13 августа 2018 | 13:24
Кажется, дно провалилось.
buva53 13 августа 2018 | 13:29
И это при нефти за 70...Охренеть.