В поджоге церкви в Кондопоге заподозрили школьника-сатаниста

Деревянная Успенская церковь сгорела 10 августа, причиной ранее называли неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Церковь XVIII века в карельской Кондопоге поджег 15-летний подросток, причисляющий себя к сатанистам. Об этом рассказал источник «Интерфакса»: по его словам, школьник объяснил свой поступок тем, что церковь ему просто не понравилась. Собеседник ТАСС добавил, что у подростка есть психические отклонения, и поджог он совершил, стремясь прославиться на весь мир. Очевидцы рассказали «Комсомольской правде», что молодой человек облил церковь бензином, после чего здание быстро загорелось.

Позднее информация источников была подтверждена официально. На сайте карельского управления Следственного комитета появилось сообщение о том, что в поджоге подозревается 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге. Школьника поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и назначили психиатрическую экспертизу.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». По оценкам специалистов, на восстановление церкви потребуется около 80 миллионов рублей.