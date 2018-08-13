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13:00, 13 августа 2018

В поджоге церкви в Кондопоге заподозрили школьника-сатаниста

Деревянная Успенская церковь сгорела 10 августа, причиной ранее называли неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Церковь XVIII века в карельской Кондопоге поджег 15-летний подросток, причисляющий себя к сатанистам. Об этом рассказал источник «Интерфакса»: по его словам, школьник объяснил свой поступок тем, что церковь ему просто не понравилась. Собеседник ТАСС добавил, что у подростка есть психические отклонения, и поджог он совершил, стремясь прославиться на весь мир. Очевидцы рассказали «Комсомольской правде», что молодой человек облил церковь бензином, после чего здание быстро загорелось.

Позднее информация источников была подтверждена официально. На сайте карельского управления Следственного комитета появилось сообщение о том, что в поджоге подозревается 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге. Школьника поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и назначили психиатрическую экспертизу.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». По оценкам специалистов, на восстановление церкви потребуется около 80 миллионов рублей.

Комментарии

8

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yralez 13 августа 2018 | 13:06

С пацана взятки гладки.
Виноваты прежде всего те, кто не обрабатывал здание антигорючими жидкостями.

gordy 13 августа 2018 | 13:23

"Очевидцы рассказали..."


Стояли сложа руки и молча наблюдали?

serhio_25__ 13 августа 2018 | 13:06

Очередной Соколовский. Сейчас вся либерастня и эховские хомяки встанут на его защиту. Ну и деятели культуры письмо в его защиту напишут.

vasyakirin 13 августа 2018 | 13:09

serhio_25__: Дерево всё одно гнилое было, теперь очередной новый памятник 18 века построят....

kokeshi 13 августа 2018 | 13:11

Ну, этот из навальнят, вот увидите, зуб даю.

kryimzdick 13 августа 2018 | 13:20

kokeshi: Если сатанист - значит путинёнок

mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 13:12


Почему сразу "сатанист"?
Может, школьник хотел продолжить героическую борьбу дедов с церковью?
В пику перекрасившимся ныне чекистам и кэпээсэсовцам.

sergo_25_26 13 августа 2018 | 13:26

mikhail_spb_: А вообще какого она осталась. Туда что советская власть не дошла.? Теперь мальченке достанется за не винную шалость со спичками. А виноваты во всем чекисты.

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