Более ста деятелей культуры призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова...

Более ста деятелей культуры, в том числе, знаменитые режиссёры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской газеты «Монд». Россия должна как можно скорее принять решение, которое будет не только гуманным, но и политическим. Об этом просят не только президент Франции Эммануэль Макрон, но и международное сообщество от ЕС до ООН

Олег Сенцов уже более 90 дней голодает в росийской тюрьме. Украинский режиссер требует освобождения всех украинских политазключенных в России.