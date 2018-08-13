Более ста деятелей культуры призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова
Более ста деятелей культуры, в том числе, знаменитые режиссёры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской газеты «Монд». Россия должна как можно скорее принять решение, которое будет не только гуманным, но и политическим. Об этом просят не только президент Франции Эммануэль Макрон, но и международное сообщество от ЕС до ООН
Олег Сенцов уже более 90 дней голодает в росийской тюрьме. Украинский режиссер требует освобождения всех украинских политазключенных в России.
Комментарии8
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jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 13:06
Эти "деятели культуры" - продажные бездарности. Их главная цель - и рыбку съесть, и на Х*** сесть. Кому только не лизали задницу все эти Марки Захаровы и Евгении Мироновы - бандюку Тельману Измаилову, Лужкову, Путину. Теперь лизнули Западный исэблишмент с целью получить какие-то преференции - премии, гастроли. Пуська райотна Алёхина сейчас премию какую-то получила. ТЕАТРАЛЬНУЮ! По Евроньюс показывали. УжОс!!
Чулпан Хаматова и её фонд. Расследования в махинациях. Фонд доктора Лизы - мошенничество расследуется. Тьфу!
Сенцов же просто пешка в грязных играх "деятелей культуры"...хе-хе.
Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытываю Я к нему некое сочувствие.
Но сдругой стороны, эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+ЯрошенкоЮ которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. А вот не надо было двери поджигать. И орать "Сала Украине" в нашем Крыму....хе-хе
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 13:09
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ. Западные"деятели культуры" - такие же ничтожества, как и отечественнгые.
Голливудские "звёзды" Мэрил Стрип и ТОм Хэнкс - антитрамповские омерзительные фашиствующие лицемеры, эти "звёзды" дутые. То, что они поддерживают crooked Hillary - говорит об их пустоголовости и то, что они обычные libtards.
Талантливые продюссеры раскрутили этих бездарностей.
Настоящие звёзды - это Клинт Иствуд, Сталлоне (да, Сталлоне - Великая Звезда, как бы т.н. "интеллектуалы" не морщились). Но это прошлое Голливуда.
Движение #metoo лживо и лицемерно.
"Либералы" в сегодняшней Америке - это фашисты. "Либералы" от культуры в Европе, России (их называют у нас либерастами) - фашисты.
Помните гениальное пророчество сэра Черчилля? Напоминаю.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (с)
patrikk_1 13 августа 2018 | 13:15
Более ста деятелей культуры призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова...
Не будьте упёртыми дубаломами, отпустите Олега Сенцова, а мы посмотрим, как он продолжит голодовку на Украине или как он позорно объявит, что он хрен положил на 65 украинских политзаключённых и выходит из голодовки.
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 13:12
Немецкие оккупанты тоже издевались над советскими патриотами, которые защищали свою Родину.
Но даже они не додумались, чтобы в таких масштабах лизать начальственную задницу, лежать у сапога, гордиться собой и хамить остальному миру.
buzukin1909 13 августа 2018 | 13:16
Требуешь освобождения террориста, ручаешься за него - отсиди за него долю его наказания в его условиях. Разделите на каждого подписанта - и...
Дорогие деятели культуры! Вэлкам в рашен зиндан, мля!
liberastanakol 13 августа 2018 | 13:16
...знаменитые режиссёры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова.
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За Павленского похлопотать не хотят там? Во Франции сидит борец-скрававорэжимом. А ведь либерасты так облизывали его на Йехе.
horseraddish 13 августа 2018 | 13:29
Нужно не просить,а требовать.
kuznetsov5lavik 13 августа 2018 | 13:30
Все эти стенания с Сенцовым вызывают отвращение. Зная что о Савченко напрочь забыли лицемерные бляди.