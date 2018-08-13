Противоречивая информация приходит из Таджикистана – там в горах совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, на борту которого находились 16 альпинистов, а также три члена экипажа. Последние – граждане Таджикистана. Среди альпинистов россияне, а также один белорус и один испанец

По одним данным, все они живы, по другим — три альпиниста погибли и два члена экипажа.



Среди причин жесткой посадки вертолета называют отказ техники или сложные метеоусловия.

Ещё одна спасательная операция проходит сейчас на Алтае. Там в сложную ситуацию в горах попали четверо туристов из Кемерова. Об этом рассказала представитель местного МЧС Светлана Ляшко.

Туристы утверждают что никаких травм и обморожений у них пока нет.