Противоречивая информация приходит из Таджикистана – там в горах совершил жесткую посадку вертолет МИ-8
Противоречивая информация приходит из Таджикистана – там в горах совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, на борту которого находились 16 альпинистов, а также три члена экипажа. Последние – граждане Таджикистана. Среди альпинистов россияне, а также один белорус и один испанец
По одним данным, все они живы, по другим — три альпиниста погибли и два члена экипажа.
Среди причин жесткой посадки вертолета называют отказ техники или сложные метеоусловия.
Ещё одна спасательная операция проходит сейчас на Алтае. Там в сложную ситуацию в горах попали четверо туристов из Кемерова. Об этом рассказала представитель местного МЧС Светлана Ляшко.
Туристы утверждают что никаких травм и обморожений у них пока нет.
Комментарии1
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patrikk_1 13 августа 2018 | 13:09
По одним данным, все они живы, по другим — три альпиниста погибли и два члена экипажа...
Ни дня без происшествий с альпинистами, по невезению и попаданию во всякие звездарезки, они уже опередили журналистов.