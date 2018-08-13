Ослабление рубля продолжится ближайшие несколько месяцев. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев.

«Ослабление рубля — это тенденция как минимум ближайших месяцев. На этот период и рассчитано введение новых санкций. Безусловно, оно не будет обвальным и постоянным, будут какие-то отскоки временные, но давление сохранится», — сказал он.

И.Николаев отметил, что ослабление рубля главным образом связано с санкциями США в отношении российского суверенного долга. По его словам, это может в дальнейшем вызвать отток иностранных, в первую очередь американских, инвестиций в российские облигации.

И.Николаев заявил, что на падение рубля также влияют некоторые правительственные инициативы, например, предложение Администрации президента России по изъятию свыше 500 млрд рублей сверхдоходов у ряда компаний.

Курс доллара на открытии торгов на Московской биржи сегодня вырос до 68,47 рублей, достигнув максимальной отметки с апреля 2016 года.