Ослабление рубля продолжится ближайшие несколько месяцев — Институт стратегического анализа «ФБК»
Ослабление рубля продолжится ближайшие несколько месяцев. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил директор Института стратегического анализа «ФБК» Игорь Николаев.
«Ослабление рубля — это тенденция как минимум ближайших месяцев. На этот период и рассчитано введение новых санкций. Безусловно, оно не будет обвальным и постоянным, будут какие-то отскоки временные, но давление сохранится», — сказал он.
И.Николаев отметил, что ослабление рубля главным образом связано с санкциями США в отношении российского суверенного долга. По его словам, это может в дальнейшем вызвать отток иностранных, в первую очередь американских, инвестиций в российские облигации.
И.Николаев заявил, что на падение рубля также влияют некоторые правительственные инициативы, например, предложение Администрации президента России по изъятию свыше 500 млрд рублей сверхдоходов у ряда компаний.
Курс доллара на открытии торгов на Московской биржи сегодня вырос до 68,47 рублей, достигнув максимальной отметки с апреля 2016 года.
Комментарии13
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ostapbey 13 августа 2018 | 12:51
Теперь ясно зачем на работу в Кремль вернулся Кириенко...
Будет очередной сюрприз..
Даже..
vikwlad 13 августа 2018 | 12:59
"Ослабление рубля продолжится ближайшие несколько месяцев..."
Оптимистический прогноз. Хотя, если вована вынесут из Кремля, то рубль начнёт расти.
vilingrad 13 августа 2018 | 13:31
ostapbey: С Новым Годом, соточка:(
kryimzdick 13 августа 2018 | 12:51
Что же будет с Родиной и с нами? (с)
kochar 13 августа 2018 | 12:56
kryimzdick: Михаил Михайлович Жванецкий
Концов счастливых не бывает. Если счастливый, это не конец.
djuga 13 августа 2018 | 13:15
kryimzdick: Что же будет с Родиной и с нами?
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Да что мы? Сейчас штатные "патриоты" начнут уговаривать себя и нас, что это отход на заранее приготовленные позиции, что доллар и все Штаты вот-вот крякнутся, что ослабление рубля крайне выгодно экспортерам, а, следовательно, всей России; что обычные люди вообще этого не почует, поскольку получают з/п в рублях и расплачиваются ими же.
Всё как обычно. И мало кто вспомнит времена когда "зелёный" стоил 23 руб и зарплата в 1000 долларов была вполне себе реальной для очень и очень многих.
Ну, рухнул "рубЕль" в три раза за время нынешних правителей, ну, накрылись медным тазом мечты и жизненные планы десятков миллионов людей...
testmeter 13 августа 2018 | 12:55
Вот и думай теперь, может на коленях было лучше, чем в коленно-локтевой позе?
dorin1987 13 августа 2018 | 13:05
testmeter: Конечно нет! Ведь теперь у ымперцев РФ есть няшмяш, лугандон, погибшие в Сирии и лугандоне, а еще лепший кореш трамп и уважение всего мира (ну, то есть боятся режим царька РФ, как неуравновешенного гопника). Разве это не стоит того?)
trans 13 августа 2018 | 13:02
"Россияне! Вы обречены на успех!!! " - Помните эти возгласы деда Щукаря на Красной площади? А на заднем плане радостные улыбки холуев: газмановых, михалковых, машковых...
platonnekafrin 13 августа 2018 | 13:04
А вот был бы у Путина известный и ответственный зятёк, к примеру, как есть в Турции, то тот бы пессимисту Николаеву - пинка и враз бы обещал остановить рост доллара. Да, хреново нашему без собственной родни, а только с нашим племенем. Но, может, конечно он западных в ловушку заманивает и уже следующим ходом в этой партии им Родину мать пожертвует. Те на ферзя, а Президент им - матом!
ladyirina 13 августа 2018 | 13:13
С колен давно поднялись, а рубль всё падает и падает...Неувязочка!
jetsam 13 августа 2018 | 13:15
ladyirina: рубль приклеился к пятой точке давно.
так что, с поднятием колен - неувязочка... хотя.
если на спине дергать лапками.....
nikolaitschi 13 августа 2018 | 13:29
Ослабление рубля выгодно на время вывода средств из рубля иностранными инвесторами, чем они сейчас и занимаются. И массовым бегством из рубля в доллар населения (чем мало кто пока занимается) Объективно, причин для падения рубля нет даже в случае введения санкций, серьезных, но не запретительных. Реальной вижу идею выкупа собственных ОФЗ на уровне 70-75-80 за доллар, не исключаю, что копят доллары на момент массового выхода из бумаг. Сделка хорошая, но как бы не перекупили китайцы при реальной доходности процентов в 20 (доллар на таком уровне цен на нефть долго не удержится). Я,бы будь возможность неограниченно печатать юани, например, делал так, а Вы?