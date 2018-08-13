Министр рыболовства Норвегии был вынужден уйти со своего поста из-за поездки нарушений правил безопасности. Во время поездки в Иран в июле он привез в эту страну мобильный телефон, содержащий закрытую информацию.

По мнению экспертов, существовал риск того, что устройство могло быть взломано.