Министр рыболовства Норвегии был вынужден уйти со своего поста из-за поездки нарушений правил безопасности
Министр рыболовства Норвегии был вынужден уйти со своего поста из-за поездки нарушений правил безопасности. Во время поездки в Иран в июле он привез в эту страну мобильный телефон, содержащий закрытую информацию.
По мнению экспертов, существовал риск того, что устройство могло быть взломано.
Комментарии6
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m_doc 13 августа 2018 | 12:36
из-за поездки нарушений правил безопасности
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Велик могучим русский языка! (с) Особенно на Ехххе Массквы.
nikmart001 13 августа 2018 | 12:39
ЭХО, кто на ком стоял? Я думал хоть в тексте станет понятно что там такое, но нет.
Надо было просто написать - нельзя ездить со служебным телефоном за границу.
Хотя если он кому то интересен , телефон ему и дома взломают. Русские хакеры - они такие, Трампа избрали, а уж какой то телефон взломать, пара пустяков.
nigelliri56 13 августа 2018 | 13:08
nikmart001: Здесь ведь главное то, что подобное нарушение для российского чиновника такого же уровня, как норвежский министр, прошло бы, скорее всего, незамеченным. Ну, а перевод, я думаю, просто он машинный (с английского или норвежского) и тот, кто вводил текст этого инф. сообщения не особо задумывался над литературностью его содержания.
rampa 13 августа 2018 | 12:39
чудеса да и только
nigelliri56 13 августа 2018 | 12:40
Да, рамочки жесткие у них там для собственной власти.
moncegorskyi 13 августа 2018 | 12:55
Сильно не забалуешь у них там в высших эшелонах власти. Маленький промах и пЖалуйста на выход - профнепригоден. Хотя эти профнепригодные уже около триллиона долларов бабла запасли для норвежцев на будущее, если вдруг нефть-газ. запасы истощают, а перестроиться на выпуск чего-то другого потребуется время. Хорошая подушка безопасности. И никаких тебе миллиардеров. Просто живут достойно.