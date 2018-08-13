Суд должен повторно рассмотреть ходатайство об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.
Бабушкинский суд Москвы сегодня должен повторно рассмотреть ходатайство следствия об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.
Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, — сказал «Эху» ранее пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.
Владимир Устименко добавил, что сотрудники адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» также проходят по этому делу.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.