Суд должен повторно рассмотреть ходатайство об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Бабушкинский суд Москвы сегодня должен повторно рассмотреть ходатайство следствия об аресте экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, — сказал «Эху» ранее пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

Владимир Устименко добавил, что сотрудники адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» также проходят по этому делу.