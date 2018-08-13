Олег Дерипаска снизит свою долю в группе En+ до 45 процентов, чтобы выйти из-под санкций США
По данным Financial Times, этот план уже был представлен американскому Минфину.
Доля Дерипаски в En+ снизится с 66 до 45 процентов – эту часть акций планируется передать ВТБ, под контролем которого сейчас находится около 10 процентов. По данным источников Financial Times, ВТБ будет владеть пакетом до отмены санкций в отношении миллиардера. Затем акции En+ будут проданы на рынке, чтобы покрыть кредиты, предоставленные ранее компаниям Дерипаски.
Помимо этого, бизнесмен согласился переводить дивиденды от своей доли в En+ на так называемый эскроу-счет, доступ к которому он сможет получить лишь после того, как его имя уберут из санкционного списка США. Наконец, Дерипаска не должен препятствовать назначению независимых директоров. Теперь этот план предстоит согласовать с Управлением по контролю за иностранными активами США.
Олег Дерипаска попал в санкционный список в апреле этого года. Компаниям бизнесмена запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру также грозят ограничения. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+.
Комментарии8
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neyexo 13 августа 2018 | 12:37
ниже 45 - потом придется еще снижать, после очередных санкций
testmeter 13 августа 2018 | 12:43
"чтобы выйти из-под санкций"
Мой милёнок все чудил
То входил, то выходил
djuga 13 августа 2018 | 12:48
neyexo: придется еще снижать, после очередных санкций
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этот план уже был представлен американскому Минфину.
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"американскому минфину"!!!
Эта фраза говорит всё о "вставании с колен", о "крутости" российских олигархов и о положении российского бизнеса, о его самостоятельности и самодостаточности и о якобы независимости от остального мира.
Дерапаска - мелкий лавочник по сравнению, например, с Apple. И речь не о сумме активов, а о статусе и влиянии в мировой табели о рангах.
tv_victim 13 августа 2018 | 12:39
"- Пора удирать....
- Пора, брат, пора"....
"12 стульев" . Фильм.
platonnekafrin 13 августа 2018 | 12:45
Всему народу и стране под санкцией прекрасно, а этому, видите ли, выйти приспичило. Вот у кого срочное изъятие необходимо проводить!
ivar1964 13 августа 2018 | 13:07
Вот уже и Дерипаской управляют из Белого дома! А уж он-то пыжился, надувался ....! И не так уж много средств понадобилось США, чтобы надеть объездить этого мустанга. И Путин не помог!
wojskowy Марек Качоровски 13 августа 2018 | 13:09
Для тех кто не понял: Эта новость подтверждает, что не Россия а США решает на каких условиях будут работать крупнейшие Компании в России. Вы представить можете, что бы Цукербергер решал вопросы о работе своей компании с Правительством России. И где при этом Суверенитет страны? Становится понятным кто в доме хозяин. И правильно аплодировала Дума, аплодировала новому Хозяину. Вопрос к квасным патриотам: Так кто лёг под США?
hiryrg 13 августа 2018 | 13:15
Опоздал. Так тебе и надо!