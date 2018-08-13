Олег Дерипаска снизит свою долю в группе En+ до 45 процентов, чтобы выйти из-под санкций США

По данным Financial Times, этот план уже был представлен американскому Минфину.

Доля Дерипаски в En+ снизится с 66 до 45 процентов – эту часть акций планируется передать ВТБ, под контролем которого сейчас находится около 10 процентов. По данным источников Financial Times, ВТБ будет владеть пакетом до отмены санкций в отношении миллиардера. Затем акции En+ будут проданы на рынке, чтобы покрыть кредиты, предоставленные ранее компаниям Дерипаски.

Помимо этого, бизнесмен согласился переводить дивиденды от своей доли в En+ на так называемый эскроу-счет, доступ к которому он сможет получить лишь после того, как его имя уберут из санкционного списка США. Наконец, Дерипаска не должен препятствовать назначению независимых директоров. Теперь этот план предстоит согласовать с Управлением по контролю за иностранными активами США.

Олег Дерипаска попал в санкционный список в апреле этого года. Компаниям бизнесмена запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру также грозят ограничения. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+.