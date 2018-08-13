Продолжается ослабление рубля

Курс доллара с расчетами завтра вырос до 68 рублей 22 копеек — такого показателя не было уже два года. Повышается и курс евро: в начале торгов на Московской бирже за европейскую валюту давали более 78 рублей. Одновременно дешевеют акции российских компаний.

Эксперты утверждают, что это связано с планами США ввести новые санкции в отношении России.