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12:30, 13 августа 2018

Продолжается ослабление рубля

Курс доллара с расчетами завтра вырос до  68 рублей 22 копеек  — такого показателя не было уже два года. Повышается и курс евро: в начале торгов на Московской бирже за европейскую валюту давали более 78 рублей. Одновременно дешевеют акции российских компаний.

Эксперты утверждают, что это связано с планами США ввести новые санкции в отношении России.

Комментарии

22

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(комментарий скрыт)

lager23 13 августа 2018 | 12:33

Мутин пудак, даже рубль упал!

tvitov66 13 августа 2018 | 12:36

lager23: Кириенко.... август ... ну все сходится, как будто этих 20 лет и не было "никогда такого не было и вот опять"(с)

danko1 13 августа 2018 | 12:39

tvitov66: Интересно, если бы Путин объявил о своей отставке ( чисто теоретически, совести на это у этого ничтожества нет), курс рубля сразу бы поднялся до 50 руб. за доллар или до 40?

dude_lebowsky 13 августа 2018 | 12:50

danko1: Ну если без шуток, то совсем не факт, что поднялся бы. Ибо неопределённость (кто будет следующий) не будет давать оптимизма. Поэтому упадёт ещё сильней. Но если вдруг кто-то вменяемый встанет на его место (во что совсем не верится), то конечно отыграет значительно. Но это всё фантазии.

hastings 13 августа 2018 | 12:50

lager23: как упал, так и поднимется. Главное чтобы у русских мужиков ослабления не было!

kryimzdick 13 августа 2018 | 12:57

hastings: Очком ты умеешь работать, факт

chubuk 13 августа 2018 | 13:01

hastings: "Главное чтобы у русских мужиков ослабления не было!"
Как не вспомнить:
Все капуста да картошка,
Да с водою молоко -
Член мой сделался гармошкой
И не лезет глубоко"
/Привет из СССР/

vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 12:35

С такой скоростью падает, шо аж уши закладывает.

seryj_wolk 13 августа 2018 | 12:35

В Штатах чихнули, у рфиков началась головная боль.

zor 13 августа 2018 | 12:45

seryj_wolk: lager23: Как нервный у нас рубль!
Тут давеча Медведев(!)-пригрозил США ответными санкциями,намекнул и на неадекватный ответ России на объявленную российской державе экономическую войну,а доллару наплевать- стоит и хоть бы хны.

А наш рубль чуть из-за окияна ,острова Буяна конгресс или другой кто чихнет ,так Рубль падает ,сучит ногами и бьется в истерике.


sokal123 13 августа 2018 | 12:35

Диктатора такие мелочи не волнуют , главное - война .

wojskowy Марек Качоровски 13 августа 2018 | 12:44

Судя по сообщению Россией управляет Конгресс США. Неужели экономика РФ настолько слаба, что не в силах противостоять санкциям отдельно взятой страны, мало того, что по мировым масштабам торговый оборот между РФ и США весьма незначителен. Последние два года с экранов ТВ РФ постоянно только и слышно: Адекватный ответ, Зеркальный ответ и т.д. , так есть хоть какой-то ответ, или это просто дешёвая шумиха?

navsegda 13 августа 2018 | 12:54

wojskowy: Противостоять не санкциям , а только слухам о санкциях

nabluda_tel 13 августа 2018 | 12:49

а ведь ещё даже не ввели санкции. Нет экономики в России, есть только продажа сырья и перепродажа импорта местному населению. И весь этот типа бизнес только эти два слона и обслуживает, перевозки, прокладки труб и их обслуживание. Ещё есть типа бизнесмены (близкие родственники губернаторов) обслуживающие администрации и живущие на тендерах. А производство проще открыть в Китае, там даже электричество поставляемое из России дешевле, чем на родине.

cromwel 13 августа 2018 | 12:53

Такая зависимость рубля к доллару говорит о полном отсутствии экономики в России. Каждый раз пахан на своих перевыборах обещал увеличение благосостояния россиян. Теперь мне понятно про каких он россиян говорил.

chubuk 13 августа 2018 | 12:57

"надо потерпеть годика два..."

diximania1948 13 августа 2018 | 13:00

Путин -импотент в политике и экономике, рубль ему подражает.

navsegda 13 августа 2018 | 13:01

Будапештский меморандум подписали Украина ,Россия ,США и Великобритания , в 2014 Россия вытерла об этот документ ноги , и неужели кто-то думает что США и Великобритания спустят это хамство ? Это удар по их имиджу , если они ничего не предпримут значит их гарантии ничего не стоят , поэтому они будут душить РФ из принципа и по серьёзному , если договорились о правилах игры их нарушать нельзя , выкинут с площадки

tks 13 августа 2018 | 13:02

Путиномика такая крепкая, что рубль валится уже только от слухов!

snikkersnepper 13 августа 2018 | 13:03

Это, конечно, что-то с чем-то. Доллар уже давно ниже 68, оба индекса в плюсе, Сбербанк прибавил 1,5%... - на Эхе дальше разгоняют психоз.

tks 13 августа 2018 | 13:12

snikkersnepper: А Сбер то здесь причём?
У Сбера тоже падение было, в мае помнится.

paulotto 13 августа 2018 | 13:12

Интересно, какой будет курс фантика после ПУТИН ВВВВЕДИИИ

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