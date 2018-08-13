В Российской Премьер Лиге сегодня завершается 3-й тур

Московский Локомотив накануне проиграл в Оренбурге одноименной команде 0-1. Пропустив в самой концовке. У действующего Чемпиона страны – ни одной победы в трех турах. Такой же неутешительный старт – у другого нашего участника Лиги Чемпионов – ЦСКА. И это не может не настораживать.

А вот тульский Арсенал сумел вчера совершить маленькое чудо. В домашнем матче против Ахмата туляки пропустили незадолго до перерыва. И почти тут же остались вдесятером после удаления Берхамова.

Но во втором тайме хозяева сумели не только отыграться, но и одержать победу 3-1. Забив все мячи в численном меньшинстве.

Сегодня тур завершается двумя матчами. Уфа будет принимать Краснодар. А Рубин в Казани сыграет с Зенитом.

Питерцы в случае победы смогут обойти в турнирной таблице нынешнего лидера – московский Спартак.