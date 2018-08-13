Более 60 детей госпитализированы из лагеря в Дагестане с отравлением. В Минздраве республики уточняют, что состояние пострадавших средней и лёгкой степени тяжести. Судя по всему, речь идёт о пищевой инфекции. Всего в лагере отдыхают 200 детей.

Прокуратура начала проверку.