Более 60 детей госпитализированы из лагеря в Дагестане с отравлением
Более 60 детей госпитализированы из лагеря в Дагестане с отравлением. В Минздраве республики уточняют, что состояние пострадавших средней и лёгкой степени тяжести. Судя по всему, речь идёт о пищевой инфекции. Всего в лагере отдыхают 200 детей.
Прокуратура начала проверку.
Комментарии3
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drillerthriller 13 августа 2018 | 12:19
Пригожинская кухня?
lager23 13 августа 2018 | 12:29
Пищевая безопасность, скрепы и импортозамещение понятия несовместимы, как путинизм и процветание нации
oneoretwo 13 августа 2018 | 12:35
Прокуратура начала проверку.
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... и вот интересно, а что на эту тему может выдать "волновая память матки" ?