Альпинисты, совершившие жесткую посадку в горах Таджикистана, готовятся к эвакуации

На помощь пострадавшим вылетели три вертолета.

Вертолетам Минобороны Таджикистана со спасателями и медработниками на борту удалось обнаружить с воздуха место посадки Ми-8. Однако, по информации российского посольства в Душанбе, приземлиться там спасателям пока не удалось. Ранее на связь с сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана вышел один из альпинистов – Дмитрий Кумшаев. Он сообщил, что из 16 людей, находившихся в вертолете, точно живы 12 человек. Его жена получила травму головы. О состоянии здоровья других пострадавших информации пока нет. Альпинистам пришлось жечь свои вещи, чтобы спасатели могли увидеть, где они находятся.

Вертолет Ми-8 накануне вечером совершил жесткую посадку в горах. Туристы возвращались в базовый лагерь после восхождения на высочайшую вершину Таджикистана. Ранее сообщалось, что на борту находились 3 члена экипажа – граждане Таджикистана, 11 россиян, белорус и испанец. Однако по данным посольства России в Душанбе, среди пассажиров 13 российских граждан.

В МИД Белоруссии ранее сообщили, что в группе был один гражданин страны, там также добавили, что все альпинисты живы.