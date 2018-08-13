Более ста деятелей культуры призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова

Более ста деятелей культуры, в том числе, знаменитые режиссёры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской газеты «Монд». Россия должна как можно скорее принять решение, которое будет не только гуманным, но и политическим. Об этом просят не только президент Франции Эммунаэль Макрон, но и международное сообщество от ЕС до ООН.

Олег Сенцов уже более 90 дней голодает в российской тюрьме. Украинский режиссёр требует освобождения всех украинских политзаключённых в России.