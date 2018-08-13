Более ста деятелей культуры призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова
Более ста деятелей культуры, в том числе, знаменитые режиссёры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч призывают к скорейшему освобождению Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской газеты «Монд». Россия должна как можно скорее принять решение, которое будет не только гуманным, но и политическим. Об этом просят не только президент Франции Эммунаэль Макрон, но и международное сообщество от ЕС до ООН.
Олег Сенцов уже более 90 дней голодает в российской тюрьме. Украинский режиссёр требует освобождения всех украинских политзаключённых в России.
Комментарии16
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danko1 13 августа 2018 | 12:05
Путин никогда не признает своих ошибок и не действует под давлением.
Признать то, что Сенцов никакой не террорист, что дело полностью сфальсифицировано, этот маньяк, помешанный на шпиономании и врагах повсюду, не может.
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 12:21
Эти "деятели культуры" - продажные бездарности. Их главная цель - и рыбку съесть, и на Х*** сесть. Кому только не лизали задницу все эти Марки Захаровы и Евгении Мироновы - бандюку Тельману Измаилову, Лужкову, Путину. Теперь лизнули Западный исэблишмент с целью получить какие-то преференции - премии, гастроли. Пуська райотна Алёхина сейчас премию какую-то получила. ТЕАТРАЛЬНУЮ! По Евроньюс показывали. УжОс!!
Чулпан Хаматова и её фонд. Расследования в махинациях. Фонд доктора Лизы - мошенничество расследуется. Тьфу!
Сенцов же просто пешка в грязных играх "деятелей культуры"...хе-хе.
Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытываю Я к нему некое сочувствие.
Но сдругой стороны, эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+ЯрошенкоЮ которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. А вот не надо было двери поджигать.
patrikk_1 13 августа 2018 | 12:26
Олег Сенцов уже более 90 дней голодает в российской тюрьме. Украинский режиссёр требует освобождения всех украинских политзаключённых в России...
Отпустите Олега Сенцова и пусть он выходит из голодовки, но выскажетесь о нём в том духе, что великий режиссёр подло использовал своих 65 соплеменников как ширму, как красивую обёртку, чтобы выйти самому на свободу.
poluputing 13 августа 2018 | 12:31
patrikk_1: jjuddgge_ddrredd: вы чего тут застряли? Брысь в очередь за миксерами, деньги обесцениваются за непосильный труд на пригожинской ниве
patrikk_1 13 августа 2018 | 12:36
Пусть весь мир увидит, какие дешёвые педерасты эти бандеровцы.
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 12:45
poluputing: Брысь, пустоголовая бандеровская глиста, на тебе много буковок даже жалко тратить)))
Зато сейчас местные олигофрены тебе плюсикофф наставят - и будет тебе твоё глистовое счастье)))
ivfn 13 августа 2018 | 12:45
patrikk_1:
Посмотрел этот список Сенцова. Одни террористы и срока от 10 и до пожизненного.
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 12:27
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Западные"деятели культуры" - такие же ничтожества, как и отечественнгые.
Голливудские "звёзды" Мэрил Стрип и Хэнкс - антитрамповские лицемеры, эти "звёзды" дутые. Талантливые продюссеры раскрутили этих бездарностей.
Движение #metoo лживо и лицемерно.
kochar 13 августа 2018 | 12:51
danko1: Плевать он хотел и на этих деятелей ,и на президентов, и на родственников ,и на всё и вся.
Главное это кресло и нахлебники,чтобы не порвали.
serhio_25__ 13 августа 2018 | 13:04
danko1: Свободу Павленскому. Скажи нет карательной психиатрии во Франции!
Где все эти французские деятели культуры, когда у них пытают художника?
stakanoff 13 августа 2018 | 12:07
Бедная Наденька... Все-то про нее забыли.
oneoretwo 13 августа 2018 | 12:12
...следующее "звание" плешивого - пол пот...
vladislav 13 августа 2018 | 12:14
Главгопник на это не пойдёт. Не по-пацански это.
motooppic 13 августа 2018 | 12:18
нам на этого урода-террориста Сенцова демократически нас*ать и оппозиционно растереть! Пусть эта мразь в тюрьме копыта отбросит, тогда и воздух на Земле чище станет!
poluputing 13 августа 2018 | 12:34
motooppic: мотопопик , помочь Земле вы сможете очень быстро, наложив на себя руки, а потом на вас насц...т и разотрут. Хотя , наверное , это уже сделали при жизни и поэтому вы такой озлобленный бедняжка
ly4_sveta 13 августа 2018 | 12:44
А Путин трескает чёрную икру, давится ананасами,
глотает шашлыки, запивая шампанским... И ведь
кусок не встаёт поперёк горла и не икается ему.