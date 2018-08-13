Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей
При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов. В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.
Ослабление рубля связано с антироссийскими санкциями США и проблемами в экономике России, сказал «Эху» директор института стратегического анализа компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
Дополнительное давление на курс рубля оказал финансовый кризис в Турции, в результате которого котировки доллара США резко выросли на глобальном рынке, а евро, напротив, упали.
Комментарии14
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dorin1987 13 августа 2018 | 12:05
/В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции/ - Т.е. санкций еще нет, а реакция - есть. Это ли не признак величия ымперии РФ, которой на руку повышенный курс ииндосской валюты, как завещало царек РФ?
harra 13 августа 2018 | 12:09
dorin1987: Дык пацаны то обвариваются сейчас))) нехть и газ торгуется в зелени... а налоги в деревянных платить)))
chubuk 13 августа 2018 | 12:24
dorin1987: "Т.е. санкций еще нет, а реакция - есть. "
Лишь стоит только взглянуть на это с другой стороны.... вот бабы еще нет - а эрекция уже есть..., и уже не так и страшно))).
sergo_25_26 13 августа 2018 | 12:31
chubuk: а вдруг Трамп так пошутил. Типа саечка за испуг. Они же друзья с Вовочкой.
dorin1987 13 августа 2018 | 12:35
chubuk: / и уже не так и страшно)))/ - Так и нет ничего страшного - царек РФ сказало же, это только укрепит ымперию РФ. Касательно реакции - да уж, что будет делаться, когда "баба" таки придет.
И смеха искандеров уже не слыхать, и вопли "нашмяш" тоже как-то поутихли и депутаты не просят их в списки санкционные внести... Как будто они не в курсе, что все хорошо...
mamiluk 13 августа 2018 | 12:13
жителям РФ напрячься...режим приступает к изыманию средств "на оборону"...
sergo_25_26 13 августа 2018 | 12:33
mamiluk: точнее на нападение.
poluputing 13 августа 2018 | 12:24
Все единым фронтом на борьбу с пиндосской псевдовалютой. И Сечин и Марфа Павловна в едином порыве переходят на расчёты исключительно родимым рублём. То-то заживут, особенно Павловна
sergo_25_26 13 августа 2018 | 12:29
Хорошая новость должна быть еще чаще.
kaputvsemu 13 августа 2018 | 12:29
"При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей"
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А скоро будут давать в морду.
oneoretwo 13 августа 2018 | 12:31
...что-то типа:
рулит дуся, рулит муся,
даже зина и маруся.
оглянуться не успели
как в говно апять влетели....
platonnekafrin 13 августа 2018 | 12:33
Пока президент готовит Западу мат, поставь свой авто на учет военкому, подтяни живот и выверни карманы!
jetsam 13 августа 2018 | 12:35
@естественной реакцией на потенциальные санкции@
великая могущественная империя рф: сша еще не пукнули, а рубль уже @бострался...
@котировки доллара США резко выросли на глобальном рынке@
спецом залез на центробанк eu - 9 августа был небольшой скачок к евро
- точнее - евро чуть просел. и все.
никакого резкого укрепления доллара (в пределах стат.разброса).
тем паче - из-за турции....
ka_mate 13 августа 2018 | 12:51
"Понимаете.........
ведь теперь за один доллар дают больше рублей........
а ведь это для бюджета очень хорошо......"