Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей

При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов. В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.

Ослабление рубля связано с антироссийскими санкциями США и проблемами в экономике России, сказал «Эху» директор института стратегического анализа компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

Дополнительное давление на курс рубля оказал финансовый кризис в Турции, в результате которого котировки доллара США резко выросли на глобальном рынке, а евро, напротив, упали.