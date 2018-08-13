ВЦМК «Защита» пообещал вывезти больного российского мальчика из Грузии и предоставить ему необходимую медпомощь

ВЦМК «Защита» пообещал вывезти 9-летнего гражданина РФ Ираклия Лекиашвили, больного пороком сердца, из Грузии, в которой он с матерью навещал родственников, и предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Во время поездки мальчик попал в больницу, где у него обнаружили тромб в сердце. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мать Ираклия Наталья Миклютина.

«Обещали помочь не спецбортом, а обычным гражданским самолетом, который предоставит авиакомпания. Я так поняла, что нас повезет эвакуация города Москвы», — заявила она.

Н.Миклютина отметила, что на данный момент конкретная дата вылета неизвестна, но это случится не ранее 15 августа. Она пояснила, что самолет предварительно необходимо оснастить медицинской техникой и задержка вылета связана с улаживанием вопросов с авиакомпанией.

«Спецборт нам не могут предоставить, так как это очень дорого, а гражданский самолет нужно специально оснастить оборудованием, кислородом, носилками, а это уже зависит от авиакомпании», — сказала она.

По словам Н.Милютиной, ВЦМК «Защита» обещал покрыть расходы на трансфер в аэропорт и медицинскую помощь. При этом приобретение авиабилетов остается ее ответственностью.

Н.Миклютина добавила, что после прилета в Москву их с сыном повезут на реанимобиле в Нижегородский кардиологический центр, где будет проходить дальнейшее лечение.

В настоящий момент Н.Миклютина с сыном Ираклием находятся в реанимационном отделении клиники им. Иашвили города Тбилиси. Мальчик пребывает в «стабильно тяжелом состоянии».