Московские власти будут строить детские и спортивные площадки для дачников в Подмосковье. Объекты появятся более чем в тридцати муниципальных образованиях области.

Как сообщает портал городской администрации, места для площадок подобраны по просьбам местных жителей, москвичей, имеющих детей и внуков.