Московские власти будут строить детские и спортивные площадки для дачников в Подмосковье
Московские власти будут строить детские и спортивные площадки для дачников в Подмосковье. Объекты появятся более чем в тридцати муниципальных образованиях области.
Как сообщает портал городской администрации, места для площадок подобраны по просьбам местных жителей, москвичей, имеющих детей и внуков.
Комментарии5
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ura_123 13 августа 2018 | 11:37
"А для улучшения здоровья у вас есть спортплощадки "(с) Володин
commeilfaut 13 августа 2018 | 11:44
ura_123: И еще пальмовое масло для смазывания качелей, да?
ura_123 13 августа 2018 | 11:46
commeilfaut: Это по умолчанию)))
lager23 13 августа 2018 | 11:43
Володин рекомендовал россиянам пользоваться спортплощадками для избавления от навязчивой мысли о пенсиях...... так получите их, товарищи!
nikolaitschi 13 августа 2018 | 11:54
А почему бы Москве не восстановить закрытые школы и больницы по всей стране? Наверное ближе к выборам осужденным блогерам передачки в тюрьмы начнут оплачивать.