В поджоге уникальной церкви в Карелии подозревают 15-летнего подростка
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах. Он отмечает, что у школьника психические отклонения, свои действия он объяснил тем, что хотел «прославиться» на весь мир.
Пожар произошёл утром 10 августа. Успенская церковь была построена в середине 18 века. Она являлась объектом культурного наследия федерального значения.
Комментарии6
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indeezjoe 13 августа 2018 | 11:43
Наверняка - пациент Навального...
kryimzdick 13 августа 2018 | 11:44
indeezjoe: Вырос при Путине
putin_itogy 13 августа 2018 | 11:52
indeezjoe: Дети выросшие при путине..
Доктор Навальный, не сможет их вылечить.
tv_victim 13 августа 2018 | 11:45
Герострат недоделанный..... Если это так и есть, то иск родителям! Пусть ущерб до конца жизни возмещают и внукам передадут долг!
nikolaitschi 13 августа 2018 | 11:50
tv_victim: Кто боинги сбивает, кто церкви жжет. Если у этого мальчика отклонения, то у остальных - то что?
ivar1964 13 августа 2018 | 11:54
tv_victim: Нельзя возместить эту утрату. Деньги храм не восстановят. Можно сделать новодел, но новодел не есть оригинал.