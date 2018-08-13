В поджоге уникальной церкви в Карелии подозревают 15-летнего подростка

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах. Он отмечает, что у школьника психические отклонения, свои действия он объяснил тем, что хотел «прославиться» на весь мир.

Пожар произошёл утром 10 августа. Успенская церковь была построена в середине 18 века. Она являлась объектом культурного наследия федерального значения.