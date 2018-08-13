РСА предлагает ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилисты будут сообщать о страховом случае

Российский Союз автостраховщиков предлагает ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилисты будут сообщать компании о страховом случае. Исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев сказал в эфире РБК, что целью поправок является борьба с мошенниками на рынке ОСАГО.

Как пишет газета «Ведомости», предложения страховщиков сейчас изучают в Минфине.