РСА предлагает ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилисты будут сообщать о страховом случае
Российский Союз автостраховщиков предлагает ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилисты будут сообщать компании о страховом случае. Исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев сказал в эфире РБК, что целью поправок является борьба с мошенниками на рынке ОСАГО.
Как пишет газета «Ведомости», предложения страховщиков сейчас изучают в Минфине.
Комментарии2
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trans 13 августа 2018 | 11:34
ва-рош
ruthenocene 13 августа 2018 | 11:35
Пять дней - это несерьёзно. Пять минут! :)