Сегодня в Турции должен быт приведён в действие план по спасению национальной валюты

Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Ситуация обострилась в последние дни после заявления Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.

Вашингтоне не сможет поставить турецкий народ на колени, заявил, в свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган говорил о возможном переходе Турции о возможном переходе на расчёты в национальной валюте, в частности с Китаем и Россией.