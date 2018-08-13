Сегодня в Турции должен быт приведён в действие план по спасению национальной валюты
Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Ситуация обострилась в последние дни после заявления Дональда Трампа о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции.
Вашингтоне не сможет поставить турецкий народ на колени, заявил, в свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган говорил о возможном переходе Турции о возможном переходе на расчёты в национальной валюте, в частности с Китаем и Россией.
Комментарии9
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ura_123 13 августа 2018 | 11:35
Турциянаш! И умный нацлидер с торговлей в национальной валюте)))
ВовануВованычу наглядный пример... хотя и Венесуэла с мадурой и инфляцией в 1000%)))
lager23 13 августа 2018 | 11:37
Граждане готовьтесь, презердент будет помогать туркам!
nabluda_tel 13 августа 2018 | 11:41
как только у власти оказывается чувак борющийся с внешними врагами и поднимающий духовность, так сразу начинаются проблемы с экономикой.
nigelliri56 13 августа 2018 | 11:45
"Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов."
Значит у рубля еще все впереди.
hiryrg 13 августа 2018 | 11:47
Помидоровый султанчик не на шутку забеспокоился. Запахло жаренным! Видел сегодня его выступление на Euronews - что-то там пробубнил про США, весь съежился, "не поставят на колени". Поставят - ещё как! Подожди немножечко...Так ему и надо! Опять начнешь свои пластиковые помидорчики с утроенной силой нам ввозить?
putin_itogy 13 августа 2018 | 11:50
"Траву, заставлю жрать, своё население! Но на колени вы меня не поставите"!(с)
Огарёво. 2018г. /Из покоев царя./
Царь. (просто царь)
oleg_kievlyanin 13 августа 2018 | 11:50
Будут бомбить Измир.
oneoretwo 13 августа 2018 | 11:52
...уже "народная примета": как только какой огрызок начинает прессовать граждан страны, следом возникает вопрос "спасения нац. валюты"... к дождю, что ли ?...
ostapbey 13 августа 2018 | 11:53
® Вашингтоне не сможет поставить турецкий народ на колени, заявил, в свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган говорил о возможном переходе Турции о возможном переходе на расчёты в национальной валюте, в частности с Китаем и Россией. ......®
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Узнаю брата Колю.. сына лейтенанта "Горного" на посту редактора.