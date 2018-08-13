Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей. При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов.

В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.