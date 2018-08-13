Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей
Курс доллара впервые за 2 года превысил отметку в 68 рублей. При открытии торгов в Москве за евро давали также больше 78 рублей. Одновременно рынок акций открылся снижением основных индексов.
В ЦБ признают, что падение курса рубля является естественной реакцией на потенциальные санкции США.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 11:33
Есть ли у нацдилера гениальный план по спасению сокральной нацвалюты?
sergo_25_26 13 августа 2018 | 11:41
mikhail_spb_: есть еще многоходовочка в запасе. Ему бы еще с Трампом перетереть разок нужно.
pro_hanov 13 августа 2018 | 11:41
mikhail_spb_: Конечно же у Нацлидера есть план: нужно собрать валюту с населения. Как это сделать, описано в литературе:
" В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных ламп, отчего сразу провалился в темноту зал с публикой.
— Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой артист, — и сдавайте валюту.
Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:
— Богом клянусь, что...
Но не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.
— Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? — и он участливо поглядел на Никанора Ивановича.
— Так точно, нету, — ответил Никанор Иванович.
— Так, — отозвался артист, — а простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой"
(с) Мастер и Маргарита
Собранную таким образом валюту можно направить на поддержку курса рубля или оказать ею помощь пострадавшим от санкций олигархам.
income 13 августа 2018 | 11:41
mikhail_spb_: План в этом и состоит. Те кому надо зарабатывают в долларах, кому не надо - получают в рублях.
ura_123 13 августа 2018 | 11:41
mikhail_spb_: Плана у него нет,но он будет посмотреть на Эрдоганнаш у которого план есть)))
kondrakr 13 августа 2018 | 11:48
mikhail_spb_: Так это он и работает! :-)
sergo_25_26 13 августа 2018 | 11:38
в далеком апреле этого года доллар был 57 сейчас август по 68. было меньше стало больше. Растет значит рубль. Дай бог ему еще большего роста.
ura_123 13 августа 2018 | 11:39
Зато в бюджете будет гораздо больше рублей!
lazich 13 августа 2018 | 11:54
Рублей больше, а их покупательная способность меньше.
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 11:49
Проклятый русофоб Обама продолжает плести свои грязные интриги против Нашей Родины.
Теперь всем совершенно ясно, что Обама - член Мирового Правительства.
Да.
hiryrg 13 августа 2018 | 11:50
Очень "хорошо"! Еще даже санкции не ввели...Единственное спасение - начать продавать нефть за рубли.
pravdatut 13 августа 2018 | 11:52
Тем, кто пользуется долларами-везет. Ванькам хуже, цены растут.
kablukov 13 августа 2018 | 11:54
Твёрдой поступью, семимильными шагами и железной рукой ленинградский ПолПотик ведёт нас в пропасть.