Сборная России заняла первое место в медальном зачете объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта

Нашей команде был вручен специальный кубок — European Championship Trophy.

Всего на Первом мультиспортивном Чемпионате Европы было разыграно 187 комплектов наград. Больше всего – в водных видах спорта. Именно здесь российские спортсмены проявили себя наилучшим образом. И если к золотому дождю за авторством отечественных мастеров синхронного плавания мы за долгие года успели привыкнуть. То успехи пловцов и прыгунов в воду стали настоящим откровением. Причем, в обоих видах российские спортсмены выиграли медальный зачет. В плавании у наших – 10 золотых наград, у прыгунов – 5.

Всего же в рамках объединенного Чемпионата Европы российские спортсмены выиграли 66 медалей. 31 из которых – высшей пробы. И это – без учета легкоатлетов, которые по прежнему вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Вторыми в командном зачете стали спортсмены Великобритании. На Третьем месте – Итальянцы.