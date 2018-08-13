Сборная России заняла первое место в медальном зачете объединенного Чемпионата Европы по летним видам спорта
Нашей команде был вручен специальный кубок — European Championship Trophy.
Всего на Первом мультиспортивном Чемпионате Европы было разыграно 187 комплектов наград. Больше всего – в водных видах спорта. Именно здесь российские спортсмены проявили себя наилучшим образом. И если к золотому дождю за авторством отечественных мастеров синхронного плавания мы за долгие года успели привыкнуть. То успехи пловцов и прыгунов в воду стали настоящим откровением. Причем, в обоих видах российские спортсмены выиграли медальный зачет. В плавании у наших – 10 золотых наград, у прыгунов – 5.
Всего же в рамках объединенного Чемпионата Европы российские спортсмены выиграли 66 медалей. 31 из которых – высшей пробы. И это – без учета легкоатлетов, которые по прежнему вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.
Вторыми в командном зачете стали спортсмены Великобритании. На Третьем месте – Итальянцы.
Комментарии3
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serhio_25__ 13 августа 2018 | 11:13
Как же так и мельдония нет и дюшеса нет и лучших отстранили и вообще лёгкой атлетики лиши, а русские все выигрввают и выигрывают!?
Макларен с Родчинковым, а так же их американские и британские кураторы сейчас повесятся. Или обвинят россиян в употреблении кислорода.
dataan 13 августа 2018 | 11:24
serhio_25__: Так было, есть и будет! Пропиндосовские задолизы ничего не сделают с нашими спортсменами. Российские атлеты лучшие!!!
zemljanka 13 августа 2018 | 11:25
Поздравления, молодцы!!!