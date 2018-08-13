Все альпинисты и члены экипажа вертолёта, совершившего жёсткую посадку в горах Таджикистана, живы

Об этом сообщили власти страны. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Вертолёт Ми-8 был вынужден экстренно сесть в низовьях ледника Фортамбек, сообщила глава пресс-службы МЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

По предварительным данным. причиной жёсткой посадки могли стать плохие метеоусловия, а также отказ техники. Отметим, среди альпинистов 13 россиян, а также гражданин Белоруссии и испанец.