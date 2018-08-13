Внешэкономбанк прекратил попытки продать свою «дочку» Проминвестбанк на Украине

Как пишет КоммерсантЪ со ссылкой на информированный источник, ВЭБ разрывает отношения с последним покупателем – бизнесменом Павлом Фуксом. Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады. ВЭБ полностью сворачивает бизнес на Украине.