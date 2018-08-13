Внешэкономбанк прекратил попытки продать свою «дочку» Проминвестбанк на Украине
Как пишет КоммерсантЪ со ссылкой на информированный источник, ВЭБ разрывает отношения с последним покупателем – бизнесменом Павлом Фуксом. Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады. ВЭБ полностью сворачивает бизнес на Украине.
Комментарии6
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serhio_25__ 13 августа 2018 | 11:09
Никто в Укропию идти не хочет.
testmeter 13 августа 2018 | 11:18
serhio_25__: Нехай щастить
gordy 13 августа 2018 | 11:23
"Внешэкономбанк прекратил попытки продать свою «дочку»"
Гнилое приданое?
dorin1987 13 августа 2018 | 11:19
__: /Никто в Укропию/ - Скорее, не желает связываться с продавцом из РФ....
tv_victim 13 августа 2018 | 11:13
"― Ванюша, прими телеграмму!
"Прощаю. Точка. Заместо Ульянки даю другу дочку. Tочка. Добавлю деньжат, слышь? Правда, правда! Царь-амператор".
― Нам Ваши дочки и даром не надь, и с деньгами не надь.
Из деревни Ванька и взял себе жену. Хорошу девушку..."
"Волшебное кольцо". Мульт.
oneoretwo 13 августа 2018 | 11:56
...просто доходит по-маленьку, что с бандитами, кидалами и ворами дел вапще никаких нельзя иметь