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11:00, 13 августа 2018

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 68 рублей впервые с апреля 2016

Курс евро превысил 78 рублей. Продолжилось и снижение цен на акции крупных российских компаний.

На открытии торгов индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил свой минимум почти за год, однако потом началась плавная коррекция. Стоимость акций крупнейших российских компаний, которые и так значительно подешевели за последнюю неделю, продолжила падать. Как отмечает «Интерфакс», локомотивом снижения выступают бумаги «Сбербанка». Подогревает ситуацию валютный кризис в Турции, вызвавший отток капитала с развивающихся рынков.

Падение курса акций российских компаний и ослабление национальной валюты началось на прошлой неделе, когда США объявили о планах ввести новые санкции в отношении России. Комментируя это, министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкционное давление со стороны Белого дома уже привело к тому, что Россия все больше старается избегать расчетов в долларах. Он также не исключил, что в случае необходимости, Россия может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.

На прошлой неделе Государственный департамент США анонсировал новые санкции против России. Причиной стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.

Комментарии

24

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tag188 13 августа 2018 | 11:03

Еще бы цены на нефть обвалились, забавно будет посмотреть на происходящее :))

pro_hanov 13 августа 2018 | 11:06

tag188: "забавно будет посмотреть "

Тех, кто зарабатывает в рублях, это не очень-то забавляет. Доуправлялась озёрная банда. Ждём роста цен, новых поборов. Неужели население будет и это терпеть?

gordy 13 августа 2018 | 11:12

Никуда иностранная валюта не поднялась - это рубль опустился на заранее подготовленные позиции?

zmeelov_1 13 августа 2018 | 11:27

gordy: Хм, а мясо на 5 руб подешевело.. Видать, хавчик от фантика не зависит..

nelibermot20 13 августа 2018 | 11:28

Эх, опять хохлам не везёт, ну что ты будешь делать? Договорились Мыкола, Богдан и Панас москалю квартиру отделать за 200 000 рублей, цена окончательная, больше клятый москаль уже не даст. Платежи поэтапные, по мере завершения работ. Москалю похер сколько стоит доллар, 64 или 68. А вот Мыколе, Богдану и Панасу очень даже нет. Ведь по 64 у них в копилке было бы 3125$, а теперь 2941$ (если по 68)

encopresis 13 августа 2018 | 11:31

pro_hanov: Конечно будет! Вы что, только с луны свалились или американский шпиён?

dx555 13 августа 2018 | 11:30

tag188:
Два десятилетия мы наблюдали как кремлевская власть подставляла задницу американской валютной системе. Рвались во все сомнительные аферы как например ВТО и все ради собственной задницы, приобрести недвижимость за бугром, отпрысков своих учить, а расхлебывать последствия их животных страстей приходится нам гражданам России.

mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 11:04


Граждане, будьте осторожны!
Идёт падение рубля!

tvitov66 13 августа 2018 | 11:22

mikhail_spb_: нацЛидер (большая Л, а не П - не поПУтай!) обещал народу ПРОРЫВ и не обманул - пуканы ПРОРВАЛО уже у многих :) А сколько ещё впереди?

lager23 13 августа 2018 | 11:31

mikhail_spb_: главное, чтобы падение не привело к падёжу..!

nelibermot20 13 августа 2018 | 11:38

mikhail_spb_: скажи мне, вечно безработный, как именно ты на себе прочувствовал увеличение доллара с 64 до 69? На сколько у тебя в магазине подорожала водка, хлеб и курятина?

polikarpich 13 августа 2018 | 11:48

nelibermot20: Придуриваемся? Ню-ню!

moncegorskyi 13 августа 2018 | 11:04

Взгрустнули искандеры. Хотя уже не до шуток. .

forward 13 августа 2018 | 11:04

Турецкая лира резко упала, а рубль.... Почему-то не считается, что он грохнулся в два с лишним раза за 4 года и продолжает падать.

eternity88 13 августа 2018 | 11:10

forward: ой, не накличьте. 15 и 40% за неделю не одно и то же. Сечин с Силуановым-то только обрадуются, а вот остальным не до смеха будет

poluputing 13 августа 2018 | 11:10

всем стадом в Крым, зализывать раны. Там "дёшево " и сердито, хотя слегонца грязновастенько и убогонько, но это то, что россиянской душе зело потрафит

ramun 13 августа 2018 | 11:16

Вперед!
За Новоросию!
Патриотам баксы не нужны!

nalix 13 августа 2018 | 11:21

Зло должно быть наказано, это случилось.

magna_tab 13 августа 2018 | 11:21

А федеральные псевдоСМИ озабочены только падением турецкой валюты, умалчивая об очередном обвале собственной валюты!

shai13 13 августа 2018 | 11:22

Это "выравнивание линии фронта".

lager23 13 августа 2018 | 11:29

Товарищи,прорыв начался!


Только прорвало не там.....

richard_1984 13 августа 2018 | 11:30

Россия может вспучиться.

lager23 13 августа 2018 | 11:34

Сейчас Вова будет думать: Незря я валютные резервы копил! .... и спалит последнее

hiryrg 13 августа 2018 | 11:39

А когда мы будем продавать нефть за рубли? Нужно поспешить.

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