Курс доллара на открытии торгов Московской биржи превысил 68 рублей впервые с апреля 2016

Курс евро превысил 78 рублей. Продолжилось и снижение цен на акции крупных российских компаний.

На открытии торгов индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил свой минимум почти за год, однако потом началась плавная коррекция. Стоимость акций крупнейших российских компаний, которые и так значительно подешевели за последнюю неделю, продолжила падать. Как отмечает «Интерфакс», локомотивом снижения выступают бумаги «Сбербанка». Подогревает ситуацию валютный кризис в Турции, вызвавший отток капитала с развивающихся рынков.

Падение курса акций российских компаний и ослабление национальной валюты началось на прошлой неделе, когда США объявили о планах ввести новые санкции в отношении России. Комментируя это, министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкционное давление со стороны Белого дома уже привело к тому, что Россия все больше старается избегать расчетов в долларах. Он также не исключил, что в случае необходимости, Россия может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.

На прошлой неделе Государственный департамент США анонсировал новые санкции против России. Причиной стало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.