В Санкт-Петербурге оштрафованы двое молодых мужчин, которые пытались установить мангал на Медном всаднике. Как стало сегодня известно, инцидент произошёл ещё в ночь на 5 августа.

На случившееся обратил внимание Музей городской скульптуры. Его сотрудники считают, что в отношении памятника совершён акт вандализма.