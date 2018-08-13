В Санкт-Петербурге оштрафованы двое молодых мужчин, которые пытались установить мангал на Медном всаднике
В Санкт-Петербурге оштрафованы двое молодых мужчин, которые пытались установить мангал на Медном всаднике. Как стало сегодня известно, инцидент произошёл ещё в ночь на 5 августа.
На случившееся обратил внимание Музей городской скульптуры. Его сотрудники считают, что в отношении памятника совершён акт вандализма.
Комментарии6
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nds_01 13 августа 2018 | 10:38
А можно было бы и привязать к седлу перед Всадником на 15 суток.
pro_hanov 13 августа 2018 | 11:02
nds_01: "привязать к седлу перед Всадником на 15 суток"
Джигиты Рамзана, регулярно получающие дань от России, сами тебя к седлу привяжут за такие слова. Будешь на коленях извиняться. Подумаешь, победители немного покуражились. Им можно всё.
izleningrada 13 августа 2018 | 10:39
Чурки?
vladimirbelarus 13 августа 2018 | 11:00
izleningrada: В РФ 86,% чурки.
kryimzdick 13 августа 2018 | 10:40
На голове чтоле? Или всё-таки на камушке рядом со змеей?
consts 13 августа 2018 | 11:20
Интересно, как это реально происходило? Куда они его засунуть пытались?