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10:30, 13 августа 2018

В Санкт-Петербурге оштрафованы двое молодых мужчин, которые пытались установить мангал на Медном всаднике

В Санкт-Петербурге оштрафованы двое молодых мужчин, которые пытались установить мангал на Медном всаднике. Как стало сегодня известно, инцидент произошёл ещё в ночь на 5 августа.

На  случившееся обратил внимание Музей городской скульптуры. Его сотрудники считают, что в отношении памятника совершён акт вандализма.

Комментарии

6

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nds_01 13 августа 2018 | 10:38

А можно было бы и привязать к седлу перед Всадником на 15 суток.

pro_hanov 13 августа 2018 | 11:02

nds_01: "привязать к седлу перед Всадником на 15 суток"

Джигиты Рамзана, регулярно получающие дань от России, сами тебя к седлу привяжут за такие слова. Будешь на коленях извиняться. Подумаешь, победители немного покуражились. Им можно всё.

izleningrada 13 августа 2018 | 10:39

Чурки?

vladimirbelarus 13 августа 2018 | 11:00

izleningrada: В РФ 86,% чурки.

kryimzdick 13 августа 2018 | 10:40

На голове чтоле? Или всё-таки на камушке рядом со змеей?

consts 13 августа 2018 | 11:20

Интересно, как это реально происходило? Куда они его засунуть пытались?

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