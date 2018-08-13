В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»
Как сообщил источник Gazeta.ru, над решением этой задачи работают представители партии и Кремля. Из последних предложений – демонстрация «свежих» лиц «Единой России», а также развитие новых проектов.
С момента объявления о грядущей пенсионной реформе социологи фиксируют серьёзное снижение рейтинга партии власти. Так, по данным ВЦИОМа, он сейчас составляет всего 35 процентов. В прошлый раз такой результате был в декабре 2011 года накануне масштабных оппозиционных протестов.
Комментарии19
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tv_victim 13 августа 2018 | 10:34
Задача: черного кобеля отмыть добела!
luger_max_otto 13 августа 2018 | 10:43
Главный вопрос: сколько на этой политической виагре будет распилено и помылено.
astet 13 августа 2018 | 10:47
luger_max_otto: Путин задумался,
сколько он должен ещё с воровать с ЕР,
чтобы поднять рейтинг ЕР?
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 10:55
astet:
демонстрация «свежих» лиц «Единой России», а также развитие нового пакета проектов "Как ограбить Россию"
gordy 13 августа 2018 | 10:55
"В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»"
Как обычно: закроют руины рекламным биллбордом?
cobakevich 13 августа 2018 | 10:38
А чего там задумываться ?
Как обычно снимут клип про бабок, которые счастливы что работают проститутками до 90 лет , а жрать совсем не хочется !
consts 13 августа 2018 | 10:39
Из последних предложений – демонстрация «свежих» лиц «Единой России», а также развитие новых проектов.
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Что, новую пенсионную реформу ждать?
basel812 13 августа 2018 | 10:41
«Кривое не может сделаться прямым и чего нет, того нельзя сосчитать»
Екклесиаст
piter_ug 13 августа 2018 | 10:42
//задумались над повышением рейтинга//
Классический случай: «поздно пить боржоми когда почки отвалились».
sbk 13 августа 2018 | 10:45
Эти-то 35% откуда взялись?
Они точно в РФ замеры делали?
blindpew_33 13 августа 2018 | 11:02
sbk: Вы обратили внимание на источник?
Он называется "ВЦИОМ".
Ещё вопросы остались?
rihard 13 августа 2018 | 10:46
Им надо портрет Каддафи в офисе повесить, чтобы смотреть и много думать, а под портретом черенок лопата, что быть ближе к реальности.
vlabumur 13 августа 2018 | 10:46
Экстрасенса Грабового может пригласить?
lager23 13 августа 2018 | 10:47
Из говн@ пули не сделаешь!
tag188 13 августа 2018 | 10:50
В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»
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Повышением курса рубля, грохнувшемся в последние дни, в администрации президента не обеспокоены.
sapiens17 13 августа 2018 | 10:55
"...задумались над повышением рейтинга...."
А может о уровне жизни и благосостоянии людей, экономики ...?
blindpew_33 13 августа 2018 | 10:59
Ааа, вот для чего Володин так круто выступил в Саратове насчёт отмены пенсий!
Это, оказывается, повышение рейтинга ПЖиВ.
Но я не вижу, в чём вообще проблема. Достаточно дать указание ВЦИОМу, и рейтинг снова станет каким надо.
galina6837 13 августа 2018 | 11:16
ну не экономикой и народом же заниматься, право слово...
anatoliygri 13 августа 2018 | 11:53
Какой, на хрена, рейтинг может быть у этой банды? Зачем во всех властных структурах государства они настолько поиздевались над простым народом, что никакого рейтинга, кроме ругательного, быть не может в принципе.