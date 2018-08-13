Страховые компании хотят ограничить срок обращения автовладельцев за выплатой по ОСАГО
С соответствующими поправками к Минфину обратился Российский союз автостраховщиков.
Согласно проекту поправок, водители должны будут в течение пяти дней с момента происшествия сообщить в компанию о страховом случае. Об этом пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с предложением. Как поясняют в Российском союзе страховщиков, основная цель такого ограничения сроков в защите компаний от мошенников – оно позволит снизить количество случаев, когда об убытках заявляют через год-полтора. В таких ситуациях страховой сложно установить обстоятельства ДТП, а заплатить все же придется, иначе компанию оштрафуют. Тем автовладельцам, которые обратятся в страховую по истечении пятидневного срока, придется доказывать, что они не имели возможности сообщить о происшествии вовремя. В противном случае в выплате им могут и вовсе отказать.
Между тем, в Ассоциации защиты страхователей предложение назвали абсурдным, поскольку, по сути, это попытка страховщиков сократить свои убытки за счет водителей, которые не смогут уложиться в пятидневный срок.
В Минфине и Центробанке пообещали рассмотреть предложения союза. В соответствии с действующим законодательством, водители обязаны обратиться в страховую в течение пяти дней, только если аварию оформили по европротоколу, то есть без привлечения полиции.
Комментарии6
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tv_victim 13 августа 2018 | 10:43
Жулье! Человек, может, в результате ДТП в больнице, а авто у черта на куличках на штрафстоянке...
georg100 13 августа 2018 | 10:48
Сначала наберут в руководство СБ страховых\банков "заслуженных" пенсионеров МВД\ФСБ\военных, которые АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не понимают ни в банковском, ни в страховом деле, а потом за счет меня - водителя, решают финансовые проблемы.
Боритесь с мошенниками внутри страховых и банков;
Своевременно выплачивайте;
Не занижайте суммы выплат;
и будет всем (кроме проф непригодных работников) счастье !
cobakevich 13 августа 2018 | 10:49
Вот это правильно !
Приходите вчера - любимый лозунг советских бюрократов, они же сейчас все в Единой России задницы протирают.
drillerthriller 13 августа 2018 | 10:59
А сроки выплат страховки сократить никто не предлагает? ГОД, с.ка, ждал сраные 80 штук.
tv_victim 13 августа 2018 | 11:18
drillerthriller: Мне четыре месяца 23 "штуки" не могли выплатить поганцы!
sneer1 13 августа 2018 | 11:36
Совсем охамели.
Ну и плюс, - если сейчас срок в пять суток установлен только боя европротокола (без ДПС), а, как они утверждают, через полгода установить обстоятельства весьма сложно (т.е. по тем авариям, где ДПС привлекали) и много мошеннических образений, то - что же это они, собаки, обвиняют сотрудников ГИБДД в непрофессионализме и коррупции???? На святое замахнулись????