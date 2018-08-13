Страховые компании хотят ограничить срок обращения автовладельцев за выплатой по ОСАГО

С соответствующими поправками к Минфину обратился Российский союз автостраховщиков.

Согласно проекту поправок, водители должны будут в течение пяти дней с момента происшествия сообщить в компанию о страховом случае. Об этом пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с предложением. Как поясняют в Российском союзе страховщиков, основная цель такого ограничения сроков в защите компаний от мошенников – оно позволит снизить количество случаев, когда об убытках заявляют через год-полтора. В таких ситуациях страховой сложно установить обстоятельства ДТП, а заплатить все же придется, иначе компанию оштрафуют. Тем автовладельцам, которые обратятся в страховую по истечении пятидневного срока, придется доказывать, что они не имели возможности сообщить о происшествии вовремя. В противном случае в выплате им могут и вовсе отказать.

Между тем, в Ассоциации защиты страхователей предложение назвали абсурдным, поскольку, по сути, это попытка страховщиков сократить свои убытки за счет водителей, которые не смогут уложиться в пятидневный срок.

В Минфине и Центробанке пообещали рассмотреть предложения союза. В соответствии с действующим законодательством, водители обязаны обратиться в страховую в течение пяти дней, только если аварию оформили по европротоколу, то есть без привлечения полиции.