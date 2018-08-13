Минприроды сократило расходы на национальный проект по экологии
Как стало известно РБК, на него планируют выделить на 320 миллиардов меньше, чем планировалось.
Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое предполагает обеспечение нормального качества питьевой воды для 99 процентов потребителей.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 10:34
Если у холопского народонаселения отняли пенсии, то оно обойдётся и без чистой питьевой воды.
Примерно так рассуждают властные жулики, воры и бандиты.
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 10:52
mikhail_spb_:
Минприроды сократило расходы на национальный проект по экологии и увеличило оплату непомерного труда Начальников охраны природы
hastings 13 августа 2018 | 10:43
Природа никуда не денется, а вот Сирии помочь надо уже сейчас!
lisitsa1962 13 августа 2018 | 11:21
hastings: Природа никуда не денется, а вот...
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Каракалпакам при Союзе то же самое говорили по поводу Аральского моря :)
lager23 13 августа 2018 | 10:44
Всё деньги Минприроды пойдут на содержание природных территорий вокруг резиденций медвепутов, а воду им и так привозят из Франции ("Эвиан")
payalnick 13 августа 2018 | 11:07
КНР увеличит расходы на экологию России. Для них это важно
rogerrabbit 13 августа 2018 | 11:18
payalnick: КНР увеличит расходы на экологию России
это да
правда, у китайцев своеобразное представление о том, как надо заботиться о нашей экологии
они сторонники ампутации: скоро не станет экологии, и заботам конец
ly4_sveta 13 августа 2018 | 11:10
А без воды человек может прожить до пяти суток.
gad123 13 августа 2018 | 11:14
ly4_sveta: А больше и не надо...
gad123 13 августа 2018 | 11:21
Замечательная идея!!! Скоро будет, как в Китае!! В Москве будет не только пахнуть , но и в кромешном дыму уставшие жители ( а как будет чукча воровать?) будут брести в магазина ( если такие останутся!), спотыкаясь о трупы пившие отравленную из Волги воду ( рыба подохла давно, теперь очередь за москвичами)..