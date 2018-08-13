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10:30, 13 августа 2018

В начале торгов на московской бирже курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 78

В начале торгов на московской бирже курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 78.

Рынок акций открылся снижением основных индексов. Более чем на 2,5 процента подешевели, в частности, ценные бумаги Сбербанка, и более, чем на 1 процент – ВТБ.

Комментарии

44

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kryimzdick 13 августа 2018 | 10:32

И хорошее настроение
Не покинет больше вас (Д.Медведев)

astet 13 августа 2018 | 10:39

kryimzdick: дело Путина живёт и побеждает!!!
Россияне, теснее сплотимся вокруг нашего вождя!
Откажемся добровольно от наших пенсий,
чтобы увеличить благосостояние путинских подельников!!!

gordy 13 августа 2018 | 10:53

Знать, страшны грядущие санкции?

luger_max_otto 13 августа 2018 | 10:46

Не допустим падения курса ру...бля!!!

fessgray 13 августа 2018 | 10:54

kryimzdick: про Медведева другая пословица. Смех без причины -- признак дурачины

dorin1987 13 августа 2018 | 10:32

Поздравляю всех ымперцев РФ, ведь как завещал их царек РФ - это только на руку великой ымперии РФ, вставшей с колен!

tag188 13 августа 2018 | 10:33

Неделя началась с нового прорыва, обещанного президентом :))

volodyav 13 августа 2018 | 10:34

что такое "торговая" биржа?

moncegorskyi 13 августа 2018 | 11:10

volodyav: торговая биржа определяет сколько россиянин(не озерские) на деревянный купить сырного продукта или уже только в морду на эти деньги можно получить.... Пока еще - сырный продукт.

payalnick 13 августа 2018 | 10:38

"Пусть сильнее грянет буря!" М.Горький

m_doc 13 августа 2018 | 10:45

payalnick: Вот она и грянула, поставив точку в райской жизни Горького на Капри. Так что надоть поаккуратнее. Буревестник - птичка энергичная и непредсказуемая. Может так в темечко клюнуть, что мало не покажется.

testmeter 13 августа 2018 | 11:05

m_doc: Это правда. Только вот вряд-ли буревестник - это Раша.
С МордоромЪ ассоциируются другие птички

m_doc 13 августа 2018 | 11:35

testmeter: Похоже, литературу вы что в школе, что в жизни мимо проходили. Понимание письменного текста на нуле.

testmeter 13 августа 2018 | 11:41

m_doc: Кто какие книги читает-с

poluputing 13 августа 2018 | 11:05

m_doc: пока что клюёт в нужное темечко. Хотелось бы поинтенсивнее и поприцельнее, но ничего , растянем удовольствие.

m_doc 13 августа 2018 | 11:30

poluputing: А шо там с гривной? В морду за неё пока не дают, нет?:)

lager23 13 августа 2018 | 10:40

Всё нормально, падаю.....

vlabumur 13 августа 2018 | 10:43

За последний час доллар понизился на 72 коп.

polsan 13 августа 2018 | 10:51

vlabumur: а теперь опять поднялся выше 68 руб за доллар

neon001 13 августа 2018 | 10:44

в 2014 также начиналось... в итоге в раза бакс подорожал. что в этот раз может быть - страшно уже думать...

snikkersnepper 13 августа 2018 | 10:44

Все правильно. До открытия торгов доллар поднялся выше 69 рублей, после открытия - выше 68. Спросите у Эха как...

После утреннего налета рост доллара на сейчас 35 копеек. евро - 25. Индекс Мосбиржи и бумаги Сбера РАСТУТ...

m_doc 13 августа 2018 | 10:50

snikkersnepper: Индекс ММВБ в небольшом плюсе, РТС в небольшом минусе.
Похоже, эховские кликуши снова в пролёте.

snikkersnepper 13 августа 2018 | 11:09

m_doc:

Главное, чтоб в этом хоть какой-то смысл был. Можно в который раз вспомнить то самое исследование ВШЭ (из которого Эхо точно так же вытащило единственный лозунг про "белорусские зарплаты обогнали российские") и посмотреть, как мало реальный курс рубля зависит от колебаний биржевого и даже, о ужас, от присоединения Крыма. Можно посмотреть статистику внешней торговли (с постоянно обновляемыми рекордами профицита), моторами которой являются, не в последнюю очередь, металлургические компании, и увидеть, как мало она зависит от страшилок про "потерянные 400 миллиардов". Про полные маразмы, вроде обедневшего на 17 миллиардов Цукерберга или странно забытого сейчас биткоина (насколько он упал?), я уже и не говорю. То есть на Эхе постоянно вместо реальной экономики и ее новостей выдают какие-то воздушные замки из номинальных курсов, индексов и капитализаций (попросил одного местного "экономиста" объяснить своими словами, что это такое - не добился ничего) и настойчиво убеждают, что это это и есть экономические новости.

При том что одновременно тот же Трамп наезжает на Китай, обвиняя тот в ЗАНИЖЕНИИ курса юаня, что невыгодно американцам...

m_doc 13 августа 2018 | 11:15

snikkersnepper: Вы слишком хорошего мнения об эховцах. Они русский язык выучить не в состоянии, как и сочинять вменяемые заголовки.... а тут ваще какая-то китайская грамота.
Они ребята простые, мыслят категориями Черкизоновской обменки. Зато не болит голова у дятла:)

sergo_25_26 13 августа 2018 | 11:36

m_doc: в далеком апреле этого года доллар был 57 сейчас август по 68. было меньше стало больше. Растет значит рубль. Дай бог ему еще большего роста.

testmeter 13 августа 2018 | 11:24

snikkersnepper: Как ни напиши, а все равно - рупь вперде

sokal123 13 августа 2018 | 10:47

Радуемся дети!

piterjanis 13 августа 2018 | 10:51

какстрашножить(с)

sab171 13 августа 2018 | 10:52

походу мелкий щебень с неба уже начал сыпать, дойдет ли до камней?

lapuh 13 августа 2018 | 10:56

Будет больше рублей. Хорошо!

natayak 13 августа 2018 | 10:56

Ну, нам же давеча сказали, что доллар - ненадежное платежное средство. Так и есть.

ivar1964 13 августа 2018 | 10:57

Курс рубля на 1 января 2014 года составлял 32,66 за доллар.Россияне платят за Крым больше половины своих доходов, если исходить из этой цифры. И это еще не предел. Стоило ли оно того?

m_doc 13 августа 2018 | 11:05

ivar1964: Цена на нефть Брент в январе 2014 - 111 дол за баррель. Сегодня 72 долл за бар.
И при чём тут Крым?

ivar1964 13 августа 2018 | 11:09

m_doc: Вообще ни при чем? Стало быть, Вам видней.

m_doc 13 августа 2018 | 11:19

ivar1964: Вы ж 100% роль Крыму приписали. И скажите спасибо, что я вашу бредятину про половину доходов оставила без внимания. Так что уж всяко не вам ёрничать.

ivar1964 13 августа 2018 | 11:19

m_doc: Спасибо!

fessgray 13 августа 2018 | 10:57

Доллары у всех есть. Падение курса рубля - увеличение благосостояния Россиян. Липового, так как просто не дают расти ценам на недвижимость и автомобили, искусственно не дают. А это нагрузка на бюджет. Так как снова ограбить россиян? Правильно! Следующий шаг - запрет на свободное обращение валюты.

krek63 13 августа 2018 | 10:58

fessgray: Ознакомьтесь, для начала с перечнем санкций после присоединения Крыма. Прежде чем писать чушь

chubuk 13 августа 2018 | 11:00

Август начал оправдывать ожидания? Скоро ли дойдет до очередных четверостиший?

m_doc 13 августа 2018 | 11:08

chubuk: Да разве это август.... Вот при финансовом гении Алексашенко это было да!
"15 августа 1998 года официальный курс рубля к доллару США составлял 6,3 рубля за доллар, то 1 сентября 1998 года — 9,33 рубля, 1 октября — 15,9 рубля."

vvv8617 13 августа 2018 | 11:11

Такой человечище ... Как несказанно повезло Советской власти ...

consts 13 августа 2018 | 11:18

С новым годом, с новым счастьем!

chubuk 13 августа 2018 | 11:19

m doc: "Да разве это август.."
Вы же сами указали временной интервал. а "в мире нет таких вершин, что взять нельзя"

m_doc 13 августа 2018 | 11:22

chubuk: Вот и будем посмотреть, лишится ли Алексашенко своего заслуженного первенства. Однако почему-то мне за него не волнительно:))

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