В начале торгов на московской бирже курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 78.

Рынок акций открылся снижением основных индексов. Более чем на 2,5 процента подешевели, в частности, ценные бумаги Сбербанка, и более, чем на 1 процент – ВТБ.