Повышенное внимание сегодня будет приковано к торгам на московской бирже
Ещё до их открытия доллар «подскочил» почти на 2 рубля – до 69 рублей 30 копеек.
Отметим, что ослабление отечественной валюты продолжается более недели на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.
Комментарии5
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meteor1908 13 августа 2018 | 10:09
Блажен, кто закупил бабло в его минуты роковые...
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 10:17
meteor1908: сейчас внимание должно быть обращено к дуракам из кремля, чтобы , не дай бог, кто- нибудь, типа димона- тупаря, чего- нибудь не ляпнул невпопад! О тогда будет , вообще, феерия!
arye_11 13 августа 2018 | 10:20
igorrrpadlowitchs:
Таки реально плохо с рублем, если рвется стальная сцепка - "Нефть-рубль".
Как оно было последние четверть века - нефть вверх, рубль вверх, нефть вниз, рубль вниз.
Нефть стоит на месте, цена относительно высокая, а рубль катится в пропасть.
cobakevich 13 августа 2018 | 10:16
Золотая мечта кремлежуликов - при дорогом долларе их богатство растет до немыслимых величин на фоне нищеты народа ...
Теперь Абрамович, Путин и Сечин скупят все остатки России вместе с населением.
poluputing 13 августа 2018 | 10:21
Поезжайте в Крым! Там сейчас хорошо, котлеты с макарошками...прям по мосту и поезжайте.